Pandurii, după o victorie “de vis” la Iaşi

Şansele Pandurilor de a rămâne în prima ligă se împuţinează cu fiecare etapă, iar până la meciul de la Iaşi, gorjenii se află pe loc direct retrogradabil. Şi în aceste condiţii, un rezultat pozitiv în Copou ar reprezenta o mare surpriză, având în vedere evoluţia echipei din Târgu Jiu în ultimele etape. Pandurii ar putea fi îmbărbătaţi doar de rezultatele directe cu moldovenii de la Severin, două egaluri (0-0, 1-1), asta deşi formaţia lui Neagoe pornea şi atunci mare favorită. Antrenorul gorjenilor, Flavius Stoican, este conştient că în astfel de meciuri trebuie să fructifici orice şansă avută. “Am întâlnit deja Poli Iaşi în această competiţie, am văzut ce putere, ce forţă au. Am făcut o partidă bună cu ei, puteam să ne descurcăm chiar mai bine, dar nu suntem dinainte învingători sau învinşi. Rămâne de văzut dacă reuşim să fructificăm una dintre ocaziile pe care le avem şi să nu mai facem greşelile pe care le-am făcut în partidele anterioare”, a explicat Stoican. Fostul internaţional consideră trupa moldavă şi formaţia Gaz Metan Mediaş cele mai bune echipe din play-out, şi a declarat că s-ar mulţumi şi cu un alt rezultat nul în partida de astăzi. “Orice punct contează, dar pentru noi ar fi ideal să câştigăm. Este destul de greu, dar nu este imposibil. Contează foarte mult să avem o partidă bună şi să scoatem ceva din acest meci. Poli Iaşi şi Gaz Metan Mediaş sunt, într-adevăr, două echipe care au un joc bun, cu jucători care vor să facă diferenţa, unii din ei pot oricând să joace în play-off. Sunt două echipe bune, cu omogenitate, antrenori buni cu experienţă. Rămâne de văzut dacă ne ridicăm şi noi la pretenţiile pe care le vrem de la prima ligă”. Florin Ene este suspendat pentru jocul din Copou, iar Erico da Silva şi Laurenţiu Popescu vor începe din primul minut pentru gorjeni. “Laurenţiu Popescu va fi titular. Chiar dacă a luat acele goluri, nu cred că a avut partea lui de vină. Până la urmă fiecare dintre ei sunt conştienţi că greşesc, dar important este ca eu dacă-i folosesc să încerce să nu mai facă greşeli. Eu le dau încredere şi şansa de a juca şi totul depinde doar de ei dacă vor rămâne în primul 11”, a mai spus Stoican. “O victorie ar fi de vis, ne gândim şi la acest lucru. Eu personal mă gândesc pentru că nici ei nu sunt de speriat. Dacă erau de speriat, erau în play-off. Mergem să ne jucăm şansa şi să scoatem punct sau puncte. Erico este un jucător cu experienţă, este un plus pentru noi, a intrat bine în meciul cu Voluntari. Sper să ne ajute în aceste meciuri să câştigăm şi să ne salvăm. Eu spun că dacă vom obţine 7 puncte până la final, vom obţine locul de baraj”, a spus mijlocaşul Ionuţ Cioinac.

Ieşenii iau în calcul doar succesul

Lider în play-out, fostul antrenor de la Târgu Jiu, Eugen Neagoe, vrea să întrerupă o serie de trei meciuri fără gol pentru amfitrioni. “Nu avem altă variantă decât victoria. Suntem pe primul loc în play-out, avem nouă meciuri fără înfrângere, al zecelea vrem să fie victorie. Pandurii au încurcat mai multe echipe, vor mai încurca în continuare, nu-s resemnaţi, au şanse de a rămâne în Liga 1. Îmi pare rău de situaţia în care au ajuns, am petrecut doi ani şi jumătate frumoşi acolo, însă eu mă gândesc acum doar la cum să câştigăm. Nu am înscris de trei meciuri, deşi am avut multe ocazii. Sunt convins că vom întrerupe această serie în partida de luni şi vom marca goluri, nu unul singur”, au fost cuvintele lui “Geană”. Nici fostul jucător al Pandurilor Alexandru Răuţă, acum la Iaşi, nu vede o confruntare facilă. “Ne aşteaptă un meci greu. Pandurii este într-o situaţie dificilă, sigur îşi va vinde scump pielea. Noi, însă, trebuie să ne facem jocul nostru de acasă ofensiv şi bun, şi să câştigăm. Am avut probleme cu echipele din subsol, nu am trecut de ASA şi Concordia, însă acest lucru sper că se va încheia luni. Am avut o perioadă frumoasă la Pandurii, păcat că am plecat de acolo cu un gust amar. M-am înscris la masa credală pentru a-mi lua banii de la Pandurii. Sper ca echipa să nu intre în faliment, pentru a-mi recupera restanţele. Mai ţin legătura cu foştii colegi, ştiu că acum Pandurii oferă salarii de până în 1 000 euro pe lună”, a declarat mijlocaşul. Narcis Bădic va fi indisponibil pentru gazde, în timp ce Cosmin Frăsinescu este incert.

Partida programată pe Stadionul “Emil Alexandrescu” va începe de la ora 18.00.

Cătălin Pasăre