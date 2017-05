Pandurii închide etapa a 10-a

ISB Media Holding și partenerii au operat modificări în programul etapei a 10-a a sezonului play off / out în Liga 1 Orange. Partidele vor fi televizate de Look TV/PLUS, Digi Sport și Dolce Sport. Utima rundă din play-off va stabili campioana ţării, fiind din acest punct de vedere cea mai strânsă întrecere din ultimii ani. Din această cauză, toate partidele din partea superioară a clasamentului se vor disputa sâmbătă, 13 mai. După deplasarea de la Iaşi, Pandurii Târgu Jiu a fost programată, din nou, luni. Formaţia noastră va avea în faţă, în cel mai important meci din play-out, Concordia Chiajna. Jocul se va disputa la Severin. În tur, echipa antrenată de Flavius Stoican a reuşit o victorie preţioasă în deplasare, singurul gol al meciului fiind marcat de Firţulescu, printr-o lovitură spectaculoasă de cap.

Vineri, 12 mai

Ora 20.30 Gaz Metan – FC Voluntari

Sâmbătă, 13 mai

Ora 20.00 Dinamo – Astra

Ora 20.00 FCSB – CS U Craiova

Ora 20.00 FC Viitorul – CFR

Duminică, 14 mai

Ora 18.00 Poli Timișoara – CSM Poli Iași

Luni, 15 mai

Ora 18.00 ASA – FC Botoșani

Ora 20.30 Pandurii – Concordia

Cătălin Pasăre