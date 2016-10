Pandurii merge la Timişoara pe 25 octombrie!

Gorjenii au aflat data la care vor evolua în primul joc din Cupa României. Departamentul Competiţii al Federaţiei Române de Fotbal a anunţat programul de disputare al partidelor din 16-imile competiţiei knock-out, care se vor disputa pe parcursul a trei zile, 25, 26 şi 27 octombrie. Meciul dintre ASU Poli Timişoara şi Pandurii Tg-Jiu a fost programat marţi, 25 octombrie, cu începere de la ora 18.00. Partida se va disputa pe Stadionul “Dan Păltinişanu” din Timişoara, iar suporterii sunt aşteptaţi să ia cu asalt arena bănăţeană. ASU Poli Timişoara este considerată continuatoarea de drept a formaţiei “Politehnica” Timişoara şi se bucură de un capital mare de simpatie în zona de vest a ţării. Cu toate acestea, nou-promovata are un parcurs modest în liga secundă, acumulând doar 8 puncte din primele 11 runde. Timişorenii au pierdut ultimele 3 partide disputate în cel de-al doilea eşalon valoric şi ocupă, în prezent, locul 17 din 20 de formaţii. În prima zi din 16-imi îşi dispută meciurile şi celelalte reprezentante ale Olteniei. CSM Râmnicu Vâlcea are meci pe teren propriu cu CFR Cluj, iar CS Universitatea Craiova se va deplasa, cel mai probabil, la Braşov, unde va da piept cu Sepsi OSK Sf. Gheorghe. Este demn de menţionat că jocurile din şaisprezecimile, optimile şi sferturile de finală se dispută în sistem eliminatoriu, într-o singură manşă, pe terenul echipei de categorie inferioară sau mai slab clasată în campionatul precedent. Pe site-ul FRF se arată că “pentru instalațiile mobile de nocturnă este obligatorie depunerea la FRF cu 10 zile înainte de disputarea jocului a certificatului instalației de nocturnă emis de constructor, prin care sa se ateste conformitatea instalaţiei cu prevederile art. 40.10 din ROAF, precum și dovada instalării acesteia. În cazul în care începând cu faza șaisprezecimilor de finală se întâlnesc echipe din categorii diferite și echipa organizatoare nu deține instalație de nocturnă, la cererea echipei care deține această facilitate și cu acordul celeilalte echipe jocul se poate disputa pe terenul echipei care deține instalație de nocturnă. Echipele programate în Cupa României nu pot renunța la jocuri în zilele în care au fost programate, sub sancțiunea excluderii și retrogradării lor în eşalonul imediat inferior din campionatul în care participă”.

Programul din Cupa României

Marţi 25 octombrie

CSM Râmnicu Vâlcea – CFR Cluj, ora 14:30

ASU Poli Timişoara – Pandurii Tg. Jiu, ora 18:00

Sepsi OSK Sf. Gheorghe – CS Universitatea Craiova, ora 20:45

Miercuri 26 octombrie

Metalosport Galaţi – Luceafărul Oradea, ora 14:30

CSN Cetate Deva – Gaz Metan Mediaş, ora 14:30

Academica Clinceni – FC Voluntari, ora 14:30

Dacia Unirea Brăila – Concordia Chiajna, ora 14:30

Metalurgistul Cugir – CSM Poli Iaşi, ora 14:30

CS Afumaţi – FC Botoşani, ora 14:30

Unirea Tărlungeni – ASA 2013 Tg. Mureş, ora 14:30

Olimpia Satu Mare – CS Mioveni, ora 14:30

Chindia Târgovişte – ACS Poli Timişoara, ora 17:45

Dinamo II – Dinamo, ora 20:30

Joi 27 octombrie

Nuova Mama Mia Becicherecu Mic – Astra, ora 16:00

CS Baloteşti – FC Viitorul, ora 18:45

Foresta Suceava – FC Steaua Bucureşti, ora 21:30

Cătălin Pasăre