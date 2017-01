Pandurii nu a mers la Motru tocmai pentru a evita un nou caz Tg-Mureş

Echipa fanion a Gorjului a renunţat la ideea de a disputa meciurile de pe teren propriu la Motru şi din cauza situaţiei apărute la partida cu ASA Tg-Mureş. Pentru că actualul campionat ar trebui să fie reluat în februarie, gorjenii, care evident nu dispuneau de încălzirea gazonului la Motru, au preferat, pe lângă eventualele investiţii în stadion, să nu-şi mai asume riscuri suplimentare. “S-au întâmplat două lucruri, iar primul este incidentul de la ASA Tg-Mureş. Orice forţare a noastră, acum, ca Liga să accepte desfăşurarea jocurilor la Motru, având în vedere că şi Craiova joacă pe Extensiv şi are ca stadion de rezervă Severinul, ne-ar fi pus în situaţia jenantă sau perdantă cu Poli Iaşi. Nu se ştie cum este vremea. Pe de altă parte, erau nişte investiţii, pe care nici noi, nici Primăria de la Motru nu ni le permiteam. 3.000 de scaune nu erau greu de montat, chiar pe vremea aceasta, într-un timp foarte scurt. Era un lucru foarte bun pentru că la Motru am fi jucat sigur cu spectatori”, a spus preşedintele USMO, Marin Condescu. Pe de altă parte, noul antrenor de la Tg-Jiu, Flavius Stoican, speră ca microbiştii din Severin să fie mai numeroşi în partea a doua a sezonului. “Mă mândresc că avem la Turnu Severin, oraşul meu natal, un stadion aşa frumos şi m-aş bucura ca lumea să vină în număr cât mai mare în tribune. Am fost la meciurile Pandurilor cu Dinamo şi Steaua, iar, spre surprinderea mea, severinenii ţineau cu adversarii, nu cu oltenii lor! Eu sunt tot oltean şi sunt ambiţios, şi aş vrea ca toţi oltenii mei să vină la stadion, să ne încurajeze pe noi. Avem atâta nevoie de ei. Această echipă are nevoie de sprijinul publicului”, a declarat Stoican. “Dacă ultimul meci cu Dinamo va fi pentru accederea noastră în play-off o să suplimentăm prima şi vor fi, cu siguranţă, peste 10-15 mii de spectatori la Severin. Nu contează cu cine ţin, să fie la meci, vor fi încasări”, spunea, poate prea optimist, Marin Condescu.

Cătălin Pasăre