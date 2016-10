Pandurii, pe urmele Energiei – Capitolul “plecări”

Acţionarii de la Pandurii par a nu fi învăţat nimic din patimile Energiei. Echipa de baschet a dispărut după ce reprezentase Gorjul în competiţiile europene, iar fotbalul din Tg-Jiu urmează cu repeziciune aceiaşi paşi. Rămâne totuşi curiozitatea de ce Pandurii a ales să defileze în continuare cu Narcis Răducan, un preşedinte extrem de scump, şi nu a mizat de la începutul sezonului pe o strategie care să nu îngroape de tot echipa din punct de vedere financiar. De mâine, jucătorii sunt aşteptaţi la discuţii, iar plafonul salarial se va încadra între 500-1000 euro pe lună. Cine nu acceptă va părăsi echipa. Măsura poate fi pusă pe seama noului administrator special, Marin Golea, dar este de fapt planul lui Marin Condescu pentru a redresa echipa. De asemenea, se doreşte acordarea de salarii minime pe economie pentru toţi angajaţii clubului până la ieşirea din insolvenţă, iar soarta echipei secunde a Pandurilor este incertă.

“Săptămâna viitoare e una decisivă, cu întâlnire cu oficialii. În condițiile astea nu se mai poate. Nu știu dacă se vor mai prezenta. Cu 1.000 euro pe lună, vor rămâne cei tineri. Să ajungi să fi plătit cu 1.000 euro, după ce ai jucat în cupele europene. Jucătorii nu vor accepta. Există riscul să ne retragem. Ne putem prezenta cu copii și juniori, le poți da și 100 euro”, a declarat Petre Grigoraş după meciul de la Craiova.

“După înfrângerea aceasta, punem punct performanței. Cine vrea să rămână, bine, cine nu, va pleca. Jucătorii vor pleca în iarnă, liberi de contract. Mai stau până atunci, se vor antrena, și după aceea își vor continua cariera în altă parte. Străinii înţeleg cu dificultate ce se întâmplă aici, vor solicita rezilierea. Eu cred că trebuie să plece liberi de contract. Nu le putem opri posibilitatea de a-şi face meseria. Sunt foarte valoroşi”, a spus şi Narcis Răducan.

Boicotează meciul cu Astra după ce s-au luat la bătaie!

Pe plan sportiv Pandurii se va zbate pentru a se menţine în Liga I, la fel ca echipele de baschet şi handbal în sezonul trecut. De altfel, declinul început la meciul cu Dinamo se va accentua în perioada următoare. Unul dintre fotbaliştii gorjenilor, Valentin Munteanu, a explicat la Dolce Sport că starea de tensiune de la antrenamente şi lipsa banilor i-au determinat pe fotbaliştii gorjeni să nu se mai pregătească. “Sută la sută nu ne vom mai antrena. La meciul cu Astra nu vom intra deloc în teren, nu vom face deplasarea. Este foarte greu să te antrenezi fără bani, este foarte greu să joci fără bani şi încercăm să facem şi lucrul ăsta. Pentru că este mare nervozitatea. Începem să ne şi luăm la ceartă la antrenamente, să ne mai batem. Mai bine nu mai ieşim şi vom vedea ce se va întâmpla”, a spus Munteanu. De altfel, metoda promisiunilor a fost aplicată şi anul trecut de conducătorii gorjeni, care i-au trimis pe baschetbalişti la meciuri susţinând că transferul bancar durează câteva zile. Evident, banii nu au mai ajuns la sportivi. “Familiile noastre trebuie să mănânce. Proprietarii caselor în care stăm pun presiune pe noi, este posibil chiar ca unii dintre noi să fie daţi afară! Oamenii care se ocupă de club trebuie să facă ceva”, a zis Munteanu.

Crăciunescu dă vina pe Răducan!

Situaţia de la Pandurii e comentată la toate televiziunile centrale. La Digi Sport, fostul mare arbitru, Ion Crăciunescu, a spus că preşedintele de la Pandurii, Narcis Răducan, nu prezintă situaţia reală de la club: “El a fost şi la Târgu Mureş vreo trei luni de zile, am auzit că n-a plecat cu mâna goală de acolo, dimpotrivă a luat bani foarte mulţi. A muncit, dar jucătorii nu prea şi-au văzut banii acolo, el şi-a luat. Aici, la fel: contracte făcute pe sume mari, dar neplătite. Cum aduci nişte oameni şi îi minţi, îi păcăleşti?”

“Domnul Crăciunescu este greșit informat. La Târgu Mureș am reușit împreună cu ceilalți oameni din club, în 6 luni și cu o echipă nou promovată, să ajungem de la locul 6, la poziția de vicecampioană a României, recuperând 13 puncte față de Steaua, iar câștigurile mele le-am luat după 9 luni.

La Târgu-Jiu, cu o echipă abia salvată de la retrogradare, împreună cu alți oameni de caracter, am ajuns pe poziția a 3-a, cu 14 jucători liberi de contract, pentru că aveam minus 2 milioane euro în cont. Am redus cu 30% bugetul, dar stoparea finanțării în timpul sezonului a fost prea mult. Aș vrea să accentuez încă o dată, că niciodată, nu numai acum, nu am luat banii înaintea jucătorilor. Informația asta prejudiciază reputația mea, pe care am câștigat-o cu greu în fotbalul nostru. Am pretenția de la unul dintre cei mai importanți arbitri din istoria fotbalului românesc, să vorbească în cunoștință de cauză”, a spus în replică Narcis Răducan.

Cătălin Pasăre