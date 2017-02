Pandurii “plâng” după punctele de la ASA

Gorjenii au fost penalizaţi cu 3 puncte după ce au părăsit terenul înainte de fluierul final al partidei de la ASA Tg-Mureş. Decizia poate fi costisitoare pe termen lung, deoarece Pandurii au mai pierdut alte 3 puncte din cauza datoriilor către foştii jucători. Antrenorul echipei, Flavius Stoican, s-a declarat dezamăgit că munca din teren a fost anulată de anumite hotărâri. “Am mai pierdut 3 puncte, nu mă aşteptam, dar asta a fost decizia. E păcat că nu a fost mai mare atenţia la meciul acela de la Tg-Mureş. S-a dus, acum totul depinde de noi. Lucrurile o să se îmbunătăţească dacă noi reuşim să facem un joc bun. Totul depinde doar de noi, iar dacă facem un joc bun lumea o să fie optimistă. Ştim la ce ne-am înhămat. Jucătorii când au venit aici au ştiut că nu sunt condiţii senzaţionale, dar sunt condiţii OK pentru a munci, şi a le demonstra tuturor că au greşit când au renunţat la ei. Este de datoria lor”, a spus tehnicianul. “Regretăm decizia, pentru că am pierdut cele 3 puncte. Am luat amenzi, am avut de suferit. Ar fi trebuit să intrăm, jucam şi asta era”, a recunoscut şi Adelin Pîrcălabu, fotbalistul Pandurilor.

Cătălin Pasăre