Pandurii, precauţi înainte de ASA: “Să nu dăm în partea cealaltă”

Victoria de vineri cu Concordia le-a dat aripi gorjenilor, care sunt gata de un nou succes la Târgu-Mureş. Ultimul meci din Transilvania a fost unul de tristă amintire, iar pandurii s-au retras la pauză, după ce au reclamat terenul îngheţat. Gazonul nu este, nici acum, unul strălucit pe Trans-Sil, dar măcar vor fi condiţii decente de joc. Partida de astăzi va începe la ora 18.00. Directorul sportiv al grupării gorjene, Robert Bălăeţ, a spus că elevii lui Stoican au prins curaj înainte de ultimul meci, dar ştie că în fotbal lucrurile se pot schimba rapid. “Moralul este foarte bun după această victorie, atmosfera la fel. Sper să nu dăm în partea cealaltă, să ne umflăm prea mult în pene pentru că mai sunt foarte multe etape şi am pornit o muncă foarte grea. Nu ne entuziasmăm foarte tare pentru că, până la urmă, nu este decât un meci câştigat. Sper să ne dea moral, pentru că de calităţile acestor jucători sau de caracterul lor, eu nu mă îndoiesc. Chiar dacă mulţi nu au crezut în această nouă echipă, făcută în pripă, sper să demonstrăm şi pe teren că merităm să rămânem în prima ligă. Indiferent de ce se va întâmpla pe parcurs, încă o dată, garantez suporterilor că aceşti jucători, împreună cu mine, cu antrenorii, cu toată lumea, vom face tot ce e posibil ca această echipă să se menţină în primul eşalon”, a comentat Bălăeţ. Pandurii nu are accidentaţi după meciul de la Chiajna, iar oaspeţii sunt încrezători că pot obţine al doilea succes din mandatul lui Flavius Stoican. Cu toate acestea, Bălăeţ spune că un punct nu ar fi de aruncat înaintea duelului de vineri cu Timişoara. “Nu plecăm în niciun meci cu ideea să nu pierdem, am încercat să jucăm fotbal. Atât cât putem, şi atât cât ne ajută mijloacele tehnice de care dispunem la ora actuală. Cred că nu ne-am făcut de râs, am plecat în această «expediţie», să ne căţărăm în clasament. Sper să venim cu cât mai multe puncte până la meciul cu Timişoara. Eu sper să nu pierdem la ASA, dar jucăm la câştig oricum acest meci. Sunt mici probleme medicale care vor fi remediate. Vom alinia un 11 cu care sper ca la final să fim victorioşi”.

ASA este “lanterna roşie” din play-out şi principala “favorită” la retrogradare. Gazdele şi-au schimbat recent antrenorul, Ilie Stan fiind înlocuit de Ionuţ Chirilă. Cu toate acestea, mureşenii au fost învinşi clar la Botoşani, scor 2-0. “Nu e problema mea câți antrenori a schimbat ASA. O echipă nu se poate construi în mai puțin de 6 luni, să ai o filozofie de joc. Dacă am putea construi jucători în câteva luni, atunci n-ar mai exista insolvențe, echipele ar avea milioane de euro. Atât am putut în acest moment. Încercăm să devenim o echipă polivalentă, o echipă care știe să creeze superioritate în toate zonele terenului. Cred că am reușit în anumite momente asta, dar omogenitatea celor de la Botoșani s-a văzut”, a spus Chirilă după prima partidă ca “principal”.

CLASAMENT PLAY-OUT

Loc Echipa Puncte

1. Gaz Metan Mediaş 24

2. CSMS Iași 21

3. FC Botoșani 20

4. FC Voluntari 16

5. Pandurii Tg-Jiu 14

6. Concordia Chiajna 13

7. ACS Poli Timișoara 10

8. ASA Tg-Mureş 9

Cătălin Pasăre