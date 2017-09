Pandurii se chinuie acasă!

Formaţia lui Adrian Iencsi nu reuşeşte să adune victorii pe terenul de la Motru. Pandurii a terminat la egalitate ultima confruntare de “acasă”, 1-1 cu CS Afumaţi, după un meci cu bune şi cu rele, dar influenţat, încă o dată, de arbitraj. Gorjenii au pornit greu în partida de sâmbătă, iar oaspeţii au avut două ocazii mari de a deschide scorul, prin Vlada (`5) şi Dedu (`13). Stanca şi-a mai salvat încă o dată echipa de la gol (`20), iar, contrar cursului jocului, Dănăricu a deschis scorul printr-o execuţie de mare fineţe, un şut plasat la colţul lung, de la 17 metri (`31). Golul le-a dat aripi gazdelor, care îşi puteau dubla avantajul, dar Dodoi a trimis slab din careu în finalul primei părţi. Repriza a doua a fost parcă trasă la indigou cu primul act. Afumaţi a dominat, dar Dănăricu putea înscrie, din nou, însă a lovit bara (`53). În cele din urmă, ilfovenii au revenit în joc printr-un penalti foarte uşor acordat, iar Vlada a egalat de la punctul cu var (`77). Pandurii putea obţine victoria la ultima fază a jocului, dar lovitura de cap a lui Dodoi nu a trecut de portarul advers.

Iencsi: “Pentru mine e o victorie”

După meci, antrenorul Pandurilor, Adrian Iencsi, a ţinut să evidenţieze aspectele pozitive. Tehnicianul gorjenilor a declarat că nu mai contabilizează paşi greşiţi făcuţi acasă: “Nu mai pun accent pe acest aspect, că nu am câştigat pe propriul teren, pentru că nu mai are rost. Îmi felicit băieţii, chiar e un rezultat bun, pentru mine e ca o victorie. Am avut determinare, la fel ca şi în meciurile din deplasare. Chiar şi în meciurile pierdute acasă, poate cu excepţia meciului cu Clinceni, băieţii au fost implicaţi, şi asta e ce putem noi. Numărul de puncte e mulţumitor după 8 etape. Nu comentez penaltiul acordat celor din Afumaţi, las la aprecierea celor care vin să urmărească meciurile. No comment! Nu e vorba numai de astăzi, se întâmplă la toate meciurile noastre, îmi pare rău că nu aveţi posibilitatea să vedeţi şi meciurile din deplasare. Cu siguranţă va veni vremea când vom câştiga şi acasă, dar vom pierde şi afară”, a spus Iencsi. De partea cealaltă, antrenorul secund de la CS Afumaţi, Cristian Vaida, a fost de părere că echipa sa merita mai mult. “A fost o partidă cu un ritm foarte bun, dar, din păcate, noi am pierdut două puncte astăzi. E părerea mea, la câte ocazii am avut. Jocul a fost frumos, cu ritm. Eu spun că până la marcarea golului lor, noi am dominat în totalitate jocul. Am avut trei-patru ocazii clare de a înscrie înainte de o fază ce nu anunţa nimic. Penaltiul a fost just acordat, puteam să câştigăm pe final, dar şi să pierdem”, a spus Vaida.

Pandurii Târgu Jiu – CS Afumaţi: 1-1 (1-0)

Pandurii: Stanca (cpt.) – Homei, Brînzan, D. Lung, D. Drugă – Şut, Dănăricu (`76, Pîrvulescu), Tudoran (`36, Şendroiu), M. Maxin – Cip. Rus (`73, Durkovic), Dodoi. Rezerve neutilizate: D. Popescu – Vodă, Turda, Bujor. Antrenor: Adrian Iencsi

Afumaţi: Marinescu – Onea, Robicek, Patriche (cpt.), Perju, V. Tudorache, Olariu (`70, A. Zaharia), Rz. Avram, Vlada (`82, D. Burlacu ), Şt. Vasile (`60, M. Manole ), Mug. Dedu. Rezerve neutilizate: Obretin – Buzea, Al. Mitu, Vas. Nicolae. Antrenor: Vasile Neagu

Arbitrii: Cristian Georgescu (Bucureşti); Asistenţi: Ferencz Tunyogi (Zalău) şi Gabriel Cătană (Târgovişte).

Liga 2/ Etapa 8

Sâmbătă, 16 Septembrie

Sportul Snagov – Olimpia Satu Mare 2-0

Pandurii Târgu Jiu – CS Afumaţi 1-1

Ştiinţa Miroslava – AFC Hermannstadt 1-3

Foresta Suceava – CS Mioveni 2-0

Luceafărul Oradea – Academica Clinceni 1-1

Ripensia Timişoara – Metaloglobus Bucureşti 4-1

Dacia Unirea Brăila – FC Argeş 3-1

UTA Arad – Dunărea Călăraşi 0-1

ASU Politehnica Timişoara – CS Baloteşti 2-2

Luni, 18 Septembrie

ASA Târgu Mureş – Chindia Târgovişte 18:00

Clasament Liga 2

1 AFC Hermannstadt 8 7 0 1 15-5 21 9

2 Ripensia Timişoara 8 5 2 1 30-8 17 2

3 ASA Târgu Mureş 7 5 1 1 18-9 16 4

4 Dunărea Călăraşi 8 5 1 2 13-9 16 7

5 FC Academica Clinceni 8 4 2 2 14-11 14 2

6 Sportul Snagov 8 4 2 2 8-5 14 2

7 Chindia Târgovişte 7 4 1 2 22-6 13 1

8 ASU Politehnica 8 4 1 3 11-12 13 1

9 Pandurii Târgu Jiu 8 3 3 2 15-11 12 0

10 Dacia Unirea Brăila 8 3 2 3 25-17 11 -4

11 CS Mioveni 8 3 2 3 14-10 11 -1

12 FC Argeş 8 3 2 3 12-8 11 -1

13 UTA Arad 8 2 3 3 7-8 9 -3

14 Metaloglobus 8 2 2 4 8-11 8 -4

15 CS Afumaţi 8 2 2 4 5-9 8 -1

16 Olimpia Satu Mare 8 2 1 5 5-15 7 -2

17 CS Baloteşti 8 1 3 4 7-12 6 -3

18 Luceafărul Oradea 8 1 2 5 10-16 5 -10

19 Ştiinţa Miroslava 8 1 1 6 10-29 4 -8

20 Foresta Suceava 8 1 1 6 4-42 4 -8