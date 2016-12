Pîrcălabu crede în Pandurii: “Vreau să joc pe noul stadion”

Ajuns la 20 de ani, Adelin Pîrcălabu a răzbit în acest sezon în fotbalul autohton. Pentru a-şi face însă un nume, jucătorul de la Tg-Jiu este conştient că mai are de tras. Totuşi, acesta spune că este foarte determinat să demonstreze că locul său este în Liga I. “Anul 2016 a fost pentru mine un an plin de realizări. Pot spune că mi s-a schimbat viața din acel cantonament, când am dat 2 goluri cu Steaua Roșie Belgrad. Domnul Grigoraş a prins încredere în mine, mi-a dat multe șanse, și chiar simt, sper, că este începutul meu în fotbalul mare. Sunt determinat până peste cap, pentru că acesta era visul meu să ajung să joc în Liga I”, a spus Adelin. Fotbalistul de profil ofensiv îşi doreşte să continue la Tg-Jiu, dar regretă că nu va mai avea aceiaşi colegi în 2017. “Ca orice jucător, normal că sunt dezamăgit de situaţia creată. Dintr-o echipă care se bătea acolo sus, și care juca în cupele europene, am ajuns să avem rezultate foarte urâte. Sunt dezamăgit că o să plece foarte mulți jucători, nu știu ce o să se întâmple, eu îmi doresc să rămân să joc aici în continuare, măcar până în vară. Vreau să mai prind experiență și să joc constant”. Pîrcălabu a recunoscut că i-ar face plăcere să evolueze pe Stadionul cel nou şi speră ca echipa de fotbal să fie salvată. “Sper ca domnul Condescu să rezolve problemele în iarna aceasta. Dacă s-ar rezolva nu ar mai pleca unii din jucători. De asemenea, ar putea să vina alți jucători buni, să ajungem pe o linie de plutire. Pe de altă parte, mă bucur enorm că din cauza acestor probleme, foarte mulți colegi, și chiar prieteni buni de la echipa a doua, cu care joc de la 10 ani, au reușit să debuteze și chiar nu au făcut-o rău. Sper ca echipa aceasta să nu moară, și să putem juca de la anul pe noul stadion”.

Cătălin Pasăre