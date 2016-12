Pîşcu, Amzucu şi Garcea, premiaţi!

Performanţele atleţilor gorjeni din 2016 sunt recunoscute la nivel naţional şi internaţional. Adina Amzucu, atleta legitimată la CS Pandurii, a primit, săptămâna trecută, un premiu pentru prestaţia pe care a avut-o la Olimpiada Mondială a Gimnaziilor. Festivitatea s-a desfăşurat la Bucureşti, la Palatul Copiilor. “Cei mai buni sportivi-elevi din România au fost premiaţi de către ministrul Învăţământului şi noi am avut deosebita bucurie ca una din sportivele noastre, care a adus glorie României şi sportului gorjean la nivel internaţional, Adina Amzucu, să fie şi ea premiată pentru locul 3 la Olimpiada Mondială a Gimnaziilor din Turcia. Premii au primit şi antrenorul ei cu care s-a prezentat acolo, Ionuţ Bură, cât şi directorul Liceului cu Program Sportiv Tg-Jiu, Gabriel Răscol, care a fost prezent la această gală”, a declarat antrenorul emerit de la CS Pandurii, Ion Bură.

De altfel, acesta a apreciat că Adina rămâne în continuare una dintre cele mai valoroase atlete din ţară, chiar dacă în anul ce urmează va avea şi grija examenelor. “Adina are un an mai greu în 2017, are şi Bacalaureatul şi admiterea la Facultate, dar îşi face în continuare pregătirea şi sperăm să aibă rezultate cât mai bune. Ea mai are încă doi ani la categoria junioare şi deja este a treia în România la senioare, deci are performanţe deosebite. Sperăm să le menţină”, a mai spus Bură.

Distincţii vor primi şi alţi doi atleţi de la Pandurii, Andreea Pîşcu şi Adrian Garcea. Cei doi sunt consideraţi de către Federaţia Română de Atletism printre cei mai buni 10 sportivi la categoriile lor, iar gorjenii vor fi premiaţi în cadrul unui eveniment special. “În cadrul Federaţiei Române de Atletism se va face «Gala celor mai buni atleţi din România», pe data de 14 decembrie, la Bucureşti. Din Tg-Jiu avem deosebita plăcere să avem doi sportivi: Andreea Pîşcu este pe locul 5, iar Adrian Garcea pe locul 9”, a spus antrenorul Ion Bură.

Merg să alerge în Sardinia!

Înainte de a culege laurii de la FRA, atleţii pregătiţi de Ion Bură au un examen extrem de dificil. Profesorul emerit de la Pandurii va conduce România la Campionatul European de Cross, ce se va desfăşura pe 11 decembrie. “Pe data de 7 decembrie vom pleca în Italia cu doi sportivi de mare valoare din Tg-Jiu, Andreea Pîşcu şi Adrian Garcea, care vor reprezenta România la Campionatul European. Eu sunt şi antrenorul echipei naţionale, atât la juniori, cât şi la seniori. Ne propunem cu echipa de juniori clasarea în primii 7, vizăm chiar locul 4, iar la senioare, având-o în frunte pe Ancuţa Bobocel, o sportivă de mare valoare din Europa, sperăm să obţinem o medalie şi de ce nu echipa să se claseze pe un loc 3-6 la această competiţie”, a precizat Ion Bură.

Cătălin Pasăre