Pleaşcă de 3 puncte! Pandurii au obţinut un succes chinuit cu ASA

După o victorie entuziasmantă în Ardeal, Pandurii revenea pe arena din Severin pentru un meci ce părea facil la prima vedere, cu ASA Tg-Mureş. Echipa antrenată de Petre Grigoraş pornea mare favorită într-o întâlnire care îi punea pe gorjeni faţă în faţă cu fostul lor portar, Pedro Mingote. Gazdele trebuiau să suplinească absenţa lui Filip Mrzljak, plecat de la echipă, şi să treacă peste problemele financiare din ce în ce mai apăsătoare.

Filmul meciului

Suporterii care se aşteptau la un galop de sănătate din partea favoriţilor şi-au dat seama, încă din primul act, că jocul va fi unul mult mai dificil. Pandurii au avut o construcţie greoaie, iar eroul meciului de la Mediaş, GeorgeŢucudean, a părut izolat între apărătorii adverşi. Ocaziile mari au lipsit cu desăvârşire până în minutul 30, când lovitura liberă a lui Sânmărtean a fost respinsă foarte bine de Mingote. Portarul oaspeţilor a mai avut o intervenţie salvatoare în finalul primei reprize, când a scos “bomba” lui Antal. În minutul 66, Pandurii a deschis scorul după o incursiune superbă a lui Pleaşcă. Fundaşul dreapta al gorjenilor a centrat foarte bine în faţa porţii, iar Belu a deviat nefericit mingea. ASA a avut o oportunitate incredibilă de a egla după 5 minute, dar Lazar s-a dovedit providenţial în faţa lui Kuku. În minutul 83, Obodo a revenit în Liga I pentru Pandurii, cu scopul de a apăra rezultatul. Bujis a ratat o ocazie bună pentru gorjeni după un corner bătut de Herea (84`), iar ultima şansă a partidei i-a aparţinut lui Romeo Surdu, care a trimis telefonat cu capul din centrul careului.

Petre Grigoraş: “Să sperăm că ne vom îmbunătăţi jocul pentru meciul următor, sunt convins că va fi altfel. Nu-i uşor să schimbi doi sau trei jucători la fiecare partidă, dar aşa e fotbalul.Cred că nimeni nu se aştepta ca totuşi să fim acolo sus şi să avem atâtea puncte, suntem mai mult decât în grafic. Dacă vom reuşi să adunăm puncte cu Iaşi şi Viitorul va fi foarte bine. Avem 15 puncte în deplasare. Deocamdată suntem echipa fără casă. Când se va termina stadionul sper să existe încă o echipă la Târgu-Jiu”.

Marian Pleaşcă: “Nu am făcut un joc strălucit, dar echipele mari câştigă şi când joacă mai prost. Dacă nu o băga adversarul în poartă, cred că dădea Liviu (Antal) gol. Sunt unele probleme financiare, dar, aţi văzut şi dumneavoastră, când intrăm în teren noi suntem jucători profesionişti şi încercăm să ne facem treaba cât mai bine. Jocul nostru este în creştere şi sperăm să luăm cele 3 puncte şi din meciul următor. Ne aşteaptă un meci foarte greu la Iaşi, e un teren pe care se câştigă foarte greu, dar noi sperăm să ne recuperăm, pentru că asta e cel mai important, şi să plecăm victorioşi de la Iaşi”.

Liviu Antal: “Ne aşteptam la un meci greu, s-a văzut că ei sunt în creştere. Important e că la sfârşit ne-am bucurat şi am luat cele 3 puncte. E important pentru noi că am câştigat în acest moment, nu locul pe care îl ocupăm. Sunt sigur că se vor rezolva problemele de la club, echipa are nevoie de susţinere, altfel va fi foarte greu pe viitor”.

Dan Alexa: “Cred că un rezultat de egalitate era cel mai corect. Am luat gol pe neatenţie şi asta a fost. E fustrant să pierzi, adversarul nu ştiu dacă şi-a creat două situaţii de a marca. Asta este supărarea mea. Autogolul se putea întâmpla oricui. A fost o minge foarte bine centrată”.

Pandurii Târgu Jiu – ASA Târgu Mureş: 1-0 (0-0)

Pandurii Târgu Jiu: Lazăr – Pleaşcă, Buijs, Vasiljevic, Grecu – Răuţă, Sânmărtean – Munteanu (Herea 57’), Antal (Obodo 83’), Hlistei (Trifu 57’) – Ţucudean. Antrenor: Petre Grigoraş.

ASA Târgu Mureş: Mingote – Belu Iordache, Cordoş, Dobrosavlevici, Matei – Candrea, Mureşan – Dică, Zicu, Borza – Kuku (A. Ioniţă 72’). Dan Alexa.

Cartonaşe galbene: Sânmărtean 23’, Vasiljevic 27’, Răuţă 62’ / Candrea 33’, Dică 75’, Ioniţă 88’.

Cartonaşe roşii:-.

Arbitri: Popa Cătălin (Piteşti), Urzică Vladimir (Piatra Neamţ), Bârleanu Vlad (Bucureşti); rezervă: Dima Iulian (Bucureşti).

Observatori: Grigorescu Nicolae (Timişoara), Potocianu Dan (Reşiţa).

Stadion: “Municipal”, Turnu Severin.

Cătălin Pasăre