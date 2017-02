Pleaşcă la Steaua, Bucurică la Craiova!

Mutări foarte interesante înainte de runda cu numărul 23 din Liga 1. Fostul pandur Marian Pleaşcă s-a transferat la FC Steaua, iar căpitanul Concordiei Chiajna, Bogdan Bucurică, a ajuns la Universitatea Craiova. Marian Pleaşcă (27 de ani) a parafat o înţelegere până în vară cu formaţia bucureşteană şi a declarat că nu se sperie de concurenţă. “Sunt conştient că sunt la Steaua şi voi profita de fiecare şansă pe care o voi avea. N-am vorbit decât cu Pintilii, pe care îl ştiu de la Pandurii. E benefică această concurenţă, chiar dacă sunt mulţi jucători care pot evolua pe acest post. Sper să rămân şi din vară la Steaua. Nu au durat mult negocierile. Sincer, mă aşteptam să-mi găsesc o echipă, să pot să joc mai departe. Eram liber de contract. Mă simt pregătit, nu am nicio problemă. E un pas destul de important în cariera mea şi mă bucur că am ajuns la cea mai bună echipă din România din toate punctele de vedere”, a declarat Marian Pleaşcă.

Plecarea lui Bogdan Vătăjelu i-a lăsat pe olteni doar cu Marius Briceag pe partea stângă. Tocmai de aceea, Gheorghe Mulţescu a insistat pentru aducerea lui Bogdan Bucurică. La 30 de ani, fundaşul lateral are mari şanse să debuteze chiar în această rundă pentru Craiova, deoarece Briceag este suspendat. “O să fie în lotul nostru. Ne trebuie concurenţă şi alternative valoroase pe toate posturile. Pentru noi este un transfer foarte bun, pentru că suntem în luptă pentru play-off”, a declarat antrenorul Universităţii pentru Digi 24 Craiova.

Cătălin Pasăre