Prima victorie pentru Băleşti! Scor-fluviu la judeţ!

Formaţia gorjeană Internaţional Băleşti a reuşit primul succes în Liga a 3-a. Elevii lui Dan Vasilică s-au impus cu 2-0 în faţa echipei Millenium Giarmata. Au fost primele puncte adunate de gorjeni după patru runde, iar campioana Gorjului de anul trecut a urcat pe locul 11.

O nouă etapă s-a disputat, la sfârşitul săptămânii trecute, şi în fotbalul judeţean. Ştiinţa Turceni a reuşit scorul etapei, 11-0 cu Avântul Baia de Fier, şi împarte conducerea clasamentului cu AS Petrolul Bustuchin şi CS Jiul Rovinari 2016.

La “Onoare”, Triumful Borăscu şi AS Gilortul Bengeşti sunt singurele echipe care nu au avut sincope în startul campionatului. Ambele au un parcurs perfect, până acum, podiumul fiind completat de AS Viitorul Cătunele.

Liga a 3-a, Seria 4, Etapa 4

ACSO Filiaşi – Nuova Mama Mia Becicherecu Mic 3-0

CSM Lugoj – CSM Şcolar Reşita 1-0

AFC Hermannstadt 2 – CS U Craiova 2 0-2

Naţional Sebiş – Şoimii Lipova 1-0

CNS Cetate Deva – ACS Şirineasa 0-1

Gloria Lunca Teuz Cermei – ACS Ghiroda 2-5

Internaţional Băleşti – Millenium Giarmata 2-0

Centrul Naţional de Pregătire Timişoara stă.

CLASAMENT

1 ACS Şirineasa 4 4 0 0 8-1 12

2 CS U Craiova 2 4 3 1 0 6-1 10

3 ACS Ghiroda 4 2 1 1 13-7 7

4 ACSO Filiaşi 3 2 1 0 4-0 7

5 Naţional Sebiş 4 2 1 1 7-5 7

6 CSM Şcolar Reşiţa 3 2 0 1 9-2 6

7 CSM Lugoj 4 1 3 0 6-5 6

8 CNS Cetate Deva 4 1 2 1 7-7 5

9 Gloria Lunca Teuz Cermei 4 1 1 2 7-8 4

10 Şoimii Lipova 4 1 1 2 5-6 4

11 Internaţional Băleşti 4 1 0 3 5-7 3

12 Centrul Naţional de Pregătire Timişoara 3 1 0 2 3-5 3

13 AFC Hermannstadt 2 4 1 0 3 3-9 3

14 Millenium Giarmata 4 0 1 3 3-9 1

15Nuova Mama Mia Becicherecu Mic 3 0 0 3 1-15 0

Liga a 4-a, Etapa 4

AS Știința Hurezani 1 – 1 AS Energetica Tismana

CS Jiul Rovinari 2016 3 – 0 AS Petrolul Stoina

AS Unirea Crușeț 2 – 1 CS Gilortul Târgu Cărbunești

ACS Știința Turceni 11 – 0 AS Avântul Baia-de-Fier

AS Petrolul Bustuchin 1 – 0 CS Parângul Bumbești-Jiu

CS Vulturii Fărcășești 0 – 7 FC Petrolul Ţicleni

AS Stejari 0 – 1 CS Novaci

AS Viitorul Negomir 1 – 2 AS Minerul II Mătăsari

Clasament – Liga a 4-a

1 ACS Știința Turceni 4 3 1 0 19-2 10p +4

2 AS Petrolul Bustuchin 4 3 1 0 11-1 10p +4

3 CS Jiul Rovinari 2016 4 3 1 0 9-3 10p +4

4 AS Minerul II Mătăsari 4 3 0 1 8-5 9p +3

5 CS Novaci 4 2 2 0 7-3 8p +2

6 CS Gilortul Târgu Cărbunești 4 2 0 2 11-7 6p 0

7 AS Unirea Crușeț 4 2 0 2 9-6 6p 0

8 AS Petrolul Stoina 4 2 0 2 7-6 6p 0

9 FC Petrolul Ţicleni 4 2 0 2 10-11 6p 0

10 CS Vulturii Fărcășești 4 2 0 2 9-13 6p 0

11 AS Energetica Tismana 4 1 1 2 5-6 4p +1

12 AS Avântul Baia-de-Fier 4 1 1 2 5-17 4p -2

13 AS Viitorul Negomir 4 1 0 3 4-11 3p -6

14 AS Știința Hurezani 4 0 2 2 4-10 2p -4

15 CS Parângul Bumbești-Jiu 4 0 1 3 1-9 1p -5

16 AS Stejari 4 0 0 4 2-11 0p -6

Liga a 5-a, Etapa 5

AS Viitorul Plopșoru 2 – 3 AS Unirea Dragotești

AS Aninoasa 1 – 2 AS Triumful Borăscu

CS Dumbrava Câlnic 3 – 0 AS Bradul Polovragi

AS Gilortul Bengești 5 – 2 AS Știința Godinești

AS Pandurii Bumbești Pițic 2 – 7 AS Ştiinţa Drăguţeşti

AS Scoarța 4 – 0 AS Oltețul Alimpești

AS Ştiinţa Peştişani 6 – 1 AS Unirea Bolboși

AS Foresta Văgiulești 1 – 5 AS Viitorul Cătunele

Clasament – Liga a 5-a

1 AS Triumful Borăscu 4 4 0 0 22-5 12p +6

2 AS Gilortul Bengești 4 4 0 0 13-3 12p +6

3 AS Viitorul Cătunele 5 4 0 1 15-9 12p +6

4 AS Bradul Polovragi 5 3 0 2 18-11 9p +3

5 AS Aninoasa 5 3 0 2 15-10 9p 0

6 AS Unirea Bolboși 5 3 0 2 14-14 9p +3

7 AS Unirea Dragotești 5 2 1 2 7-6 7p +1

8 AS Foresta Văgiulești 5 2 1 2 8-10 7p -2

9 AS Viitorul Brănești 4 2 0 2 11-8 6p 0

10 AS Știința Flacăra Roșia de Amaradia 4 2 0 2 10-8 6p 0

11 AS Stiinta Drăguţeşti 5 2 0 3 14-15 6p 0

12 AS Viitorul Plopșoru 5 2 0 3 11-12 6p -3

13 AS Scoarța 5 2 0 3 7-8 6p -3

14 CS Dumbrava Câlnic 5 1 2 2 8-13 5p -4

15 AS Ştiinţa Peştişani 5 1 1 3 10-13 4p -5

16 AS Știința Godinești 5 1 1 3 9-22 4p -2

17 AS Oltețul Alimpești 5 2 0 3 11-13 3p 0

18 AS Pandurii Bumbești Pițic 5 0 0 5 6-29 0p -9