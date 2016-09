Primul succes pentru handbaliştii gorjeni!

Sportivii legitimaţi la C.S.U. Constantin Brâncuşi Tg-Jiu au izbutit prima victorie în Divizia A la handbal. Echipa antrenată de Adrian Gorun şi Bogdan Chepea a reuşit să câştige în deplasare la C.N.O.E. Sighişoara, scor 33-44. La pauza oaspeţii aveau un avantaj de 6 goluri, 14-20. În ciuda diferenţei mari înregistrate pe tabelă, “principalul” Adrian Gorun a spus că jocul a fost unul strâns. “E o victorie de moral, meciul a fost mult mai greu decât o arată scorul final. Ne-am desprins pe finalul jocului la diferenţa asta. A fost un joc echilibrat, frumos, pe alergare. Şi echipa din Sighişoara e o echipă tânără, care compune echipele naţionale de juniori şi tineret. Sunt jucători valoroşi, de perspectivă. Şi jucătorii noştri sunt foarte tineri, dar au fost exemplari, au jucat foarte bine şi am reuşit să ne impunem”.

Gorun a mai declarat că echipa sa îşi propune să construiască pe acest succes, şi are încredere că handbaliştii săi îşi vor continua parcursul bun. “Ne dorim în continuare să mergem din succes în succes. Primul joc a fost mai greu cu Oradea, am şi jucat cu o echipă foarte bună. Nu eram familiarizaţi cu competiţia de Liga a 2-a. Noi venim de la juniori, dar acum cred că, uşor-uşor, o să facem jocuri foarte bune. Următorul meci e la Arad, peste două săptămâni, şi sper să ne întoarcem cu o victorie şi de acolo”.

Partida cu ACS Avram Iancu Arad este programată sâmbătă, 8 octombrie.

Cătălin Pasăre