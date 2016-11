Probleme la UCB înainte de meciul cu Braşov!

Handbaliştii de la CSU Constantin Brâncuşi Tg-Jiu revin în focurile competiţiei la sfârşit de săptămână. Sâmbătă, formaţia antrenată de Adrian Gorun şi Bogdan Chepea va da piept acasă cu echipa CSU CNOT Braşov. Gorjenii nu au mai evoluat în Liga I de pe 22 octombrie, atunci când au pierdut în deplasarea de la Sighişoara. De altfel, pauza lungă şi două accidentări ar putea să le complice viaţa studenţilor în partida programată de la ora 12.00. “Într-o oarecare măsură sunt afectaţi de pauza competiţională. Cel mai important lucru pentru mine acum este că am doi jucători accidentaţi pe care nu cred că pot să-i folosesc, sâmbătă, la meciul cu Braşovul şi în condiţiile acestea devine un joc destul de dificil, dar eu sper că ceilalţi se vor mobiliza şi vor suplini cu brio lipsa celor doi din teren. Vorbim despre jucători foarte importanţi, titulari. În primul rând, Constantina, extrema stângă şi Zamfira, interul dreapta. Primul are o întindere la inghinali, a făcut-o la echipa naţională, când a fost convocat acum 10 zile şi am stabilit să-l menajăm, ca să-l putem avea pentru viitoarele jocuri. Dacă îl forţez acum şi se întâmplă ceva, atunci nu e bine. Zamfira are o ruptură fibrilară la piciorul stâng”, a declarat “principalul” formaţiei noastre, Adrian Gorun. Cu toate acestea, antrenorul gorjenilor a spus că vrea neapărat să obţină un nou succes pe teren propriu. Echipa sa a bifat până acum 3 victorii în Seria B, iar universitarii îşi propun să termine campionatul în primele 6. “Victoria este o prioritate, sper să ne mobilizăm foarte bine şi să câştigăm pentru că întâlnim o echipă tânără. Este Centrul Naţional de Excelenţă de Tineret, o formaţie cu jucători până în 22 de ani, o echipă care are în lot componenţi ai naţionalei de tineret. E o echipă grea, pe profilul nostru, aleargă mult, dar şi eu am jucători care merită mai mult şi pot mai mult. Şi atunci îmi doresc să câştig meciul acesta, fără doar şi poate”, a adăugat Gorun.

Gorun îl laudă pe Pascual

Naţionala de handbal masculin a României este în vizibilă creştere după ultimele rezultate. Startul entuziasmant din preliminariile Campionatului European a continuat cu un succes mare în faţa Poloniei, scor 28-23. Noul selecţioner, Xavier Pascual, pare să fii revitalizat prima reprezentativă, iar “tricolorii” speră din nou la un turneu final după 5 ani. România nu s-a mai calificat la un Campionat European din 1996, fiind însă prezentă la Mondialul din 2011. Echipa noastră este acum liderul grupei, cu patru puncte, urmată de Belarus şi Serbia, care au câte două puncte, şi Polonia, zero puncte. Primele două clasate din fiecare grupă şi cel mai bun loc 3 merg la Europeanul din Croaţia. “Probabil că antrenorul contează, nu ştiu dacă s-a schimbat ceva în handbalul românesc, nu cred. Am văzut că au fost convocaţi şi alţi jucători care până acum nu au făcut parte din echipa naţională. Li s-a dat încredere, e clar că antrenorul a venit cu o altă mentalitate şi a reuşit să le-o imprime.

Se întâmplă lucruri bune şi e foarte bine că avem de învăţat de la oamenii ca antrenorul echipei naţionale. Mă gândesc că o calificare la Campionatul European ar putea face ca mai mulţi oameni cu bani să se uite spre acest sport. Până la urmă e un sport naţional handbalul, ţinând cont de rezultatele obţinute la nivel mondial de când s-a inventat sportul acesta şi până acum”, a declarat Adrian Gorun.

“Sunt fericit! Am învins Polonia, bronz la ultimele Mondiale, locul patru la Jocurile Olimpice. Un rezultat incredibil şi suntem pe primul loc, poate, cea mai grea grupă de calificare la CE din 2018. Nu ştiu care va fi deznodământul, dar am mare încredere în aceşti băieţi minunaţi ai Echipei Naţionale de Handbal Masculin. Să învăţăm să ne bucurăm, mâine este altă zi. Dar noi muncim pentru ca fiecare român să fie mândru de Handbalul Românesc, Sport Naţional”, a scris Alexandru Dedu, preşedintele Federaţiei Române de Handbal, pe Facebook.

Clasament Liga I – Seria B

1 CSM Oradea 7 6 1 0 19

2 CS Minaur Baia Mare 6 5 1 0 16

3 HCM Sighisoara 5 4 1 0 13

4 Universitatea Craiova 6 4 0 2 12

5 CS Universitatea Cluj 6 3 0 3 9

6 CSU C-tin Brancusi Tg. Jiu 5 3 0 2 9

7 CSU CNOT Brasov 6 2 0 4 6

8 ACS Avram Iancu Arad 6 2 0 4 6

9 CNE Sighisoara 7 2 0 5 6

10 HC Sibiu 5 1 1 3 4

11 Academia Minaur Baia Mare 6 1 0 5 3

12 CSU Politehnica Timisoara 5 0 0 5 0

Cătălin Pasăre