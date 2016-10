Prunariu, optimist după CN de Box: “Vrem să obţinem şi rezultate internaţionale”

Campionatul Naţional de Box rezervat juniorilor s-a încheiat cu rezultate foarte bune pentru Clubul Sportiv Pandurii Tg-Jiu. La capătul celor cinci zile în care oraşul lui Brâncuşi a fost capitala boxului românesc, pugiliştii din judeţ au reuşit să ia aur, argint şi bronz. Remarcaţii competiţiei dintre sportivii locali au fost David şi Loris Andreaş, ambii reuşind să ia aurul la categoriile lor de greutate. Cei doi sunt antrenaţi tot de o pereche de fraţi, Doruleţ şi Ionuţ Neamţu, care s-au implicat activ şi în organizarea competiţiei de la Tg-Jiu. De altfel, preşedintele CS Pandurii, Mihai Prunariu, a subliniat că întrecerea din Sala Voievod Litovoi a fost una reuşită şi datorită sponsorilor şi partenerilor. “Sunt mulţumit de organizarea acestui campionat naţional care a strâns în jur de 150 de sportivi din toată ţara. Ne-au ajutat foarte mulţi oameni în organizarea acestei competiţii. Pe lângă Consiliul Judeţean Gorj şi Primăria municipiului Tg-Jiu au fost Hotel Brâncuşi şi Hotel Gorj, Direcţia pentru Tineret şi Sport, directorul de la Spitalul Judeţean Gorj, Tibi Tătaru, firma SMB de pază şi protecţie, Decathlon şi Carrefour. În ceea ce priveşţe rezultatele sunt mulţumit. Clubul Sportiv Pandurii a obţinut șase medalii: două de aur, una de argint şi trei de bronz. Până la urmă, dacă este să facem un bilanţ din punct de vedere al organizării şi din punct de vedere al rezultatelor este mulţumitor”, a spus Prunariu.

Preşedintele clubului din Tg-Jiu este optimist în ceea ce priveşte traseul viitor al pugiliştilor gorjeni, şi spune că aceştia se vor putea bate şi pentru titluri internaţionale: “Boxul, cel puţin la clubul Pandurii, pe care îl conduc de 18 ani de zile, are trecut, are prezent şi va avea şi viitor. Sunt câţiva copii talentaţi, copii care peste doi-trei ani de zile vor trece mai departe, la tineret, la seniori, şi pe lângă faptul că sunt extrem de talentaţi vor obţine medalii. De ce nu, în viitor, să avem participări cu ei şi să obţinem şi rezultate internaţionale. Să nu uităm că anul acesta Loris Andreaş a participat la campionatele europene şi a fost foarte aproape de a obţine o medalie. Sunt sportivi talentaţi şi boxul la Pandurii Tg-Jiu are un viitor destul de frumos”.

Rezultatele Campionatului Naţional de juniori :

Categoria 46 kg: 1. Costel Ruţă, 2. Robert Ioviţă, 3. Orhan Marcu şi Marian Dumitru

Categoria 48 kg: 1. DAVID ANDREAŞ (Pandurii), 2. Mădălin Popescu, 3. Eduard Panait şi CIPRIAN POBIRCI (Pandurii).

Categoria 50 kg: 1. Mario Florescu, 2. Mihai Răzvan, 3. Damian Drăgan şi Andrei Tunaru.

Categoria 52 kg: 1. Gabriel Şchiopu, 2. Jean Cristea, 3. Robert Ciobanu şi Antonio Zigler.

Categoria 54 kg: 1. Antonio Vişan, 2. Dorel Bolovan, 3. Bogdan Pop şi MARIAN MARATU (Pandurii).

Categoria 57 kg: 1. LORIS ANDREAŞ (Pandurii), 2. Alexandru Suciu, 3. George Matei şi Florin Vasile.

Categoria 60 kg: 1. Florin Dinu, 2. Cristian Bordi, 3. Ionuţ Pălănceanu şi Eduard Vicenţiu.

Categoria 63 kg: 1. Claudiu Pălădoiu, 2. Adrian Ciobanu, 3. Alexa Szabo şi Gheorghe Bodea.

Categoria 66 kg: 1. Tayson Lubert, 2. Valentin Dumbravă, 3. Sebastian Vidican şi Cătălin Olteanu.

Categoria 70 kg: 1. Fernando Anton, 2. Sami Kut Kut, 3. Alexandru Hamza şi Ionuţ Rostaş.

Categoria 75 kg: 1. Mihai Savu, 2. Alberto Simion, 3. Constantin Acsinte şi David Ştefan.

Categoria 80 kg: 1. Daniel Anca, 2. CONSTANTIN STANA (Pandurii), 3. Paul Năstase şi MARIAN IONCILĂ (Pandurii).

Categoria +80kg: 1. Vlăduţ Preda, 2. Daniel Coman, 3. Daniel Cosma şi Darius Forai.

Cătălin Pasăre