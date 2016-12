Pustai crede în Condescu: “Am speranţa că Pandurii nu o să moară”

Fostul antrenor al Pandurilor, Cristi Pustai, a declarat după victoria Gazului de la Tg-Jiu că revenirea lui Marin Condescu la echipă este benefică. Profesorul de matematică a dezvăluit că a acceptat să antreneze formaţia fanion a Gorjului după o discuţie cu preşedintele USMO, iar când acesta a fost înlăturat s-a stricat şi atmosfera la club. “Eu am venit la Tg-Jiu pentru domnul Condescu, ne-am întâlnit la Sibiu, am stat cinci ore de poveşti, dar nu de fotbal, şi pe urmă am venit şi am făcut performanţă. Când am simţit că nu mai este unitate am ales să plec, deşi mai aveam doi ani de contract. Asta e viaţa! Eram în faţa CFR-ului când am plecat, puteam juca din nou în cupele europene, când s-au retras Vaslui şi Dinamo. Pot reveni oricând cu drag şi plăcere. A fost cea mai bună perioadă a mea la Tg-Jiu. Am petrecut aici momente frumoase, îmi sunt oameni dragi aici, cu care am legat o prietenie. Dacă m-aş întoarce, ar fi o relaţie de profesionalism. De peste tot am plecat pe uşa din faţă. Pe antrenor îl ţin rezultatele, în momentul în care nu mai sunt, unii vor să facă şoc la echipă, dar eu nu sunt adeptul şocurilor”, a spus Pustai. Ardeleanul crede că echipa din Tg-Jiu poate fi salvată, şi a dat de înţeles că oamenii care au venit după Condescu nu au gestionat bine situaţia din punct de vedere financiar. “Eu sunt mâhnit că s-a ajuns aici, dar am încredere când văd că în jurul echipei au revenit oameni frumoşi cu care eu am lucrat. Am speranţa că această echipă nu o să moară, în ultimii 4-5 ani a fost vicecampioană, a fost şi locul 3, a jucat în grupele europene. Ar fi păcat să se destrame un lucru pe care îl faci cu chin, trudă şi muncă. A fost o perioadă în care ne-am autofinanţat. Dacă daţi timpul înapoi, vedeţi ce jucători am adus, ce jucători s-au vândut şi ce bani am luat din drepturile TV”. La Mediaş sunt probleme similare, iar Pustai speră ca rezultatele să-i ajute pe Eric şi compania să rămână pe linia de plutire. “Nu sunt în măsură să dau sfaturi, avem şi noi situaţia noastră. Noi nu prea vorbim, dar nu avem (salarii) august, septembrie, octombrie, noiembrie… Prin promovare am făcut un pas înainte, dacă reuşim să intrăm în play-off mai facem unul pentru existenţa acestui club”.

Cătălin Pasăre