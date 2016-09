Răducan, acid la adresa criticilor: “Un profesionist are un salariu mai mare decât unul care se plimbă”

Preşedintele clubului Pandurii Tg-Jiu, Narcis Răducan, nu pare prea afectat de oamenii care îi contestă munca la clubul de fotbal. Fostul şef de la echipa fanion a Gorjului, Mihai Prunariu, avocatul Gheorghe Pecingină, dar şi preşedintele PNL Gorj, Dan Vâlceanu, au declarat că Răducan ia prea mulţi bani pentru ce a făcut la Pandurii, aproximativ 8.500 euro. Actualul preşedinte a fost tranşant, sugerând că oamenii care se pricep la “sportul rege” costă.

“Aici e vorba de o afacere. Eu nu sunt angajat şi luat de pe drumuri. Am generat venituri de 2 milioane euro. Ca în orice afacere, trebuie să câştige ambele părţi. Bineînţeles că am bonusuri la aceste venituri, câştigate prin urma deciziilor mele şi prin urma gestionării situaţiei. Sigur că există şi preşedinţi care vin pe 100 euro, dar trebuie să decidă cei care îi angajează ce vor. Cu acelaşi antrenor, şi cu un lot asemănător, suntem pe primele locuri, nu suntem pe ultimul loc. N-am nimic cu domnul Prunariu, a început o reformă în timpul mandatului său, chiar a făcut unele lucruri bune de care am beneficiat şi eu la club. Mă refer pe parte administrativă. Unele, nu toate. Că pe partea sportivă nu se pricepe, asta e clar. Lumea ne judecă după rezultate la fotbal, nu suntem la Athletic Bilbao, aici, să fim toţi din aceeaşi zonă. M-aş bucura să genereze Gorjul atâţia oameni de valoare, încât să nu mai vină nimeni de afară”.

Deşi nu a confirmat suma vehiculată, Răducan a spus că la Tg-Mureş câştiga chiar mai bine decât la Tg-Jiu.

“Echipa s-a salvat în ultimele 3 etape, când am venit, şi au plecat 13 jucători. Dacă vrei performanţă, iei profesionişti. Sigur că un profesionist are o altă cotă de piaţă, sau un salariu mai mare decât unul care se plimbă sau nu reuşeşte să facă performanţă. Am venit de la vicecampioana României, ASA Tg-Mureş, am avut salariu mai mare ca la Tg-Jiu. ASA a fost nou-promovată şi a terminat pe locul doi”.

Fără “firmă de impresariat”

Narcis Răducan a negat informaţiile care spuneau că a angajat la Pandurii o firmă de impresariat care să faciliteze vânzarea jucătorilor, dar şi faptul că are un procent la orice fotbalist vândut: “În momentul în care ai un jucător pe care îl poţi pune pe piaţă, intri într-un sistem relaţional şi oricare impresar care reuşeşte să-l vândă, are un procent. Nimeni nu ţi-l vinde degeaba. Eu n-am făcut exclusiviţăţi cu un anumit agent. N-am angajat pe nimeni. Nu eu am luat procentul, eu am un sistem de bonusare în funcţie de performanţele mele financiare şi sportive”.

Politica de achiziţii, contestată!

Deşi reprezentanţii Complexului Energetic Oltenia nu s-au mai angajat, în această vară, să dea bani la echipa de fotbal, Narcis Răducan a mizat pe aducerea unor jucători la care suporterii nici nu visau. Oficialul clubului şi-a atras din nou critici, în principal din cauza faptului că noii fotbalişti ar reprezenta o povară financiară prea mare.

“A venit Hlistei, a venit Pirtea, au venit jucători tineri cu salarii mai mici, iar jucătorii cu experienţă au venit pe salarii mult mai mici decât cei care au fost anul trecut. Salariile jucătorilor cumulate dau cu 30% mai puţin ca anul trecut. Ţucudean şi Herea câştigă acum cât câştiga Nicoară singur. Îmi cer scuze că i-am convins, şi îmi cer scuze că l-am convins pe Sânmărtean să vină pe bani mai puţini ca Nistor”, a comentat cu ironie Răducan.

Acesta a spus că s-a preocupat şi de întinerirea formaţiei: “Din 25 de jucători, 7 sunt under 21, iar la echipa a doua, cu o singură excepţie, sunt toţi între 16 şi 19 ani”.

Cătălin Pasăre