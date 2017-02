Răducan garantează pentru Pleaşcă

Ajuns în această iarnă la Steaua, Marian Pleaşcă, este văzut transferul perfect de către fostul preşedinte al gorjenilor, Narcis Răducan. Acesta a declarat că fostul pandur este cel mai bun apărător de bandă dreaptă din lotul bucureştenilor, dar trebuie să fie mai constant în evoluţii. “Îi spuneam «Tractorașul», îl gratulam așa pentru că are calități fizice extraordinare. Foarte bun unu contra unu pe faza defensivă, are viteză bună, e un jucător bun, dar are și părți vulnerabile, pentru că are inconstanță în evoluții. A avut și probleme musculare, asta și poate pentru că a forțat revenirea.Cu o pregătire bună și dacă va juca meci de meci, este peste tot ce are Steaua în acest moment pe postul acela. Este un câștig, dar depinde și de el cum se va adapta și cum va răspunde antrenamentelor dure ale lui Reghe”, a comentat Răducan la DigiSport.

Cătălin Pasăre