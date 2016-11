Răducan n-ar pleca: “Mă simt dorit la Pandurii”

Se fac speculaţii intense în ceea ce priveşte plecarea lui Narcis Răducan de la Pandurii, dar actualul preşedinte spune că încă se simte dorit la Tg-Jiu. Nu este însă o noutate că Răducan nu este agreat de unii dintre acţionari, iar motivele sunt evidente, în primul rând fiind un preşedinte foarte scump. Răducan are meritul de a fi realizat o echipă puternică la Pandurii, dar pe de altă parte nu poate culege roadele transferurilor sale în contextul actual. De ce? Din simplul motiv că jucătorii nu se mai antrenează. Vina, bineînţeles, nu-i aparţine în totalitate. “Sigur că mă simt dorit, de cea mai mare parte dintre microbişti. Suporterii sunt alături de mine, jucătorii sunt alături de mine. Cred că şi asociaţii, cea mai mare parte dintre ei, apreciază ce am făcut. Sunt şi persoane care mă contestă, dar atâta timp cât am argumente pentru orice euro plecat sau venit din club nu am nicio problemă cât sunt şi critici”, a spus Răducan. Preşedintele de la Pandurii are o părere foarte bună despre activitatea sa în fotbalul românesc şi spune că are actele necesare care dovedesc şi managementul său “curat” de la trupa gorjeană: “Pentru mine vorbesc rezultatele atât sportive, cât şi financiare. Fiecare e liber să comenteze. Este fotbal, toată lumea se pricepe la fotbal. Suntem şi în campanie, aşa că nu am de gând să răspund fiecărui atac. Eu am argumente pentru orice am făcut în managementul meu”.

Are o altă strategie faţă de Golea

Narcis Răducan s-a declarat încrezător în discuţiile de astăzi, iar vestea pe care o va aduce Marin Golea la club va cântări decisiv în hotărârea pe care o va lua şi actualul preşedinte. Deşi există speculaţii că Răducan este deja curtat de alte formaţii din România, este greu de crezut că echipe care sunt acum în play-out ar reuşi să-i satisfacă pretenţiile financiare. Dar poate oficialul echipei noastre are oferte şi din afară, căci fotbalul te pune mereu în joc de glezne. “Am vorbit cu dânsul, şi membrii asociaţi au hotărât, probabil în urma reacţiei pe care a avut-o echipa la ceea ce s-a anunţat iniţial, să se schimbe puţin strategia, ceea ce nu e rău deloc”, anunţa Răducan, marţi, după o convorbire cu Golea.

De altfel, Răducan încă speră că Pandurii va ajunge în play-off. Ce-i drept, ar fi o reuşită ca Sânmărtean şi compania să lase echipa acolo, iar calculele sunt simple. Jucătorii vor pleca, dar Pandurii nu va mai avea grijile retrogradării, iar acţionarii s-ar ocupa doar de redresarea financiară.

“Eu eram de acord cu discuţia iniţială, aceea de a face rost de un salariu pentru jucători şi întreg clubul. În condiţiile acelea, eu sunt convins că am fi găsit înţelegere la toţi jucătorii să mergem în continuare să ne luptăm pentru puncte până la sfârşitul acestui sezon de iarnă şi, în decembrie, fiecare îşi reconsidera poziţia. Era o strategie care încă ţinea grupul unit şi puteam aduna multe puncte. Aţi văzut la Craiova, chiar o echipă presărată de probleme, e capabilă să bată pe oricine. În condiţiile noii strategii se rupe orice urmă de performanţă”, a mai spus Răducan.

Cătălin Pasăre