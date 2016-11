Răducan pleacă “triumfal” de la Pandurii!

Aşa cum se anticipa, Pandurii se desparte de Narcis Răducan, iar echipa de fotbal trebuie să-i vireze o sumă colosală în cont. La ce bun atâţia bani cheltuiţi dacă managementul său a fost un fiasco? Este greu de înţeles de ce nu s-a mers pe o strategie de avarie, din moment ce se ştia de o bună perioadă de timp că banii de la CEO nu vor mai veni. Salariul lui Răducan, unul de neînchipuit pe “seceta” de la Tg-Jiu, a continuat să meargă, iar cheltuielile aferente nu sunt de neglijat. Bineînţeles, vina principală nu-i aparţine, pentru că nu şi-a dat singur leafa. Totuşi, Răducan a depus la administratorul judiciar al CS Pandurii o cerere prin care solicită încetarea contractului de muncă şi înscrierea la masa credală pentru aproape 500 de mii de lei! Primul jucător care şi-a exprimat dorinţă de a-l urma pe Răducan este George Ţucudean. Acesta are un acord verbal cu Astra Giurgiu, iar antrenorul Marius Şumudică a confirmat discuţiile. “Ţucudean este o soluţie, dar nu vreau să vorbesc prea mult, nu este normal. Când am văzut că Pandurii are probleme, mi-am permis să fac această afirmaţie. E singurul mod prin care noi putem aduce jucători: aducem jucători care pleacă de la alte cluburi. În aceste momente, piaţa ne permite să ne gândim la jucătorii de la Pandurii”, a declarat tehnicianul adversarei din runda trecută. Mai mult, trupa gorjeană ar putea rămâne şi fără atacanţi veritabili, din moment ce şi Valentin Alexandru şi-ar dori rezilierea contractului. Deja există o gaură mare în centrul defensivei după ce Bunoza şi Buijs s-au despărţit de trupa gorjeană. Pandurii stă până la pauză de iarnă doar în Piţian şi Vasiljevic, iar întâriri pot veni doar de la echipa a doua. “Sunt pus într-o situaţie extrem de delicată. Sunt pierderi extrem de mari şi toată zona centrală este dată peste cap. Nu se poate face nimic până în iarnă şi o să avem o misiune mai mult decât dificilă. Tot ce ne rămâne de făcut este să luptăm până la urmă şi să sper că voi găsi nişte improvizaţii pentru a acoperi golurile lăsate”, a declarat antrenorul Petre Grigoraş. “E o situație penibilă pentru noi. Avem o situație critică, așa cum nu și-ar dori niciun club. Nu suntem bine psihic. Viitorul echipei nu-l știe nimeni, noi sperăm să se rezolve probleme”, a spus fotbalistul Pandurilor, Liviu Antal. “Situația clubului ne afectează pe toți, dar suntem profesioniști și trebuie să ne facem treaba. Eu am contract până în iunie 2017, vom vedea și ce se poate face la iarnă, poate apare vreo ofertă”, a declarat şi portarul Răzvan Stanca.

Asociaţii şi-au luat mâna de pe echipă!

Cum insolvenţa este deja oficială, asociaţii de la Pandurii nu pot face mare lucru pentru a mai ajuta echipa. Rămâne de văzut dacă în perioada următoare va fi numit totuşi un director sportiv, Eugen Pârvulescu fiind principala variantă avansată. Discuţii între conducerea Pandurilor şi fostul preşedinte au existat, dar mutarea este încă incertă. “Cât timp există un administrator judiciar şi un administrator special, Consiliul de Administraţie şi-a pierdut prerogativele, iar eu sunt în postura de a încerca să evit a intra în orice fel de clinciuri sau declaraţii conflictuale. Nu îmi doresc decât, şi acum vorbesc ca simplu gorjean, ca această echipă să fie salvată şi să putem vorbi şi peste ani de Pandurii Tg-Jiu ca echipă în Liga I a fotbalului românesc”, a declarat vicepreşedintele Consiliului Judeţean Gorj, Ciprian Florescu.

“În afară de şedinţa pe care am avut-o, săptămâna trecută, în care ne-au comunicat că o să facă demersul realizării de împrumuturi, astfel încât să înceapă să acorde, uşor-uşor, nişte drepturi salariale, nu am discutat alte lucruri pentru că este atributul administratorului special şi administratorului judiciar. Rolul nostru, ca Adunare Generală a Asociaţilor, s-a stins de la numirea administratorului special”, a spus şi preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, Cosmin Popescu.

Cătălin Pasăre