Răducan recunoaşte: “Avem mari probleme să organizăm meciurile”

Fotbaliştii de la Pandurii şi-au făcut datoria pe teren, iar acum aşteaptă banii. E condiţia esenţială ca actualul lot să nu se destrame, iar componenţii echipei au hotărât să rămână la Tg-Jiu, dacă insolvenţa va echivala cu cel puţin două-trei salarii. Căpitanul Lucian Sânmărtean şi-a lăudat coechipierii după succesul cu Botoşani şi speră ca lucrurile să intre pe un făgaş normal. “O victorie de moral pentru noi, băieţii au înţeles exact mesajul clubului. Trecem printr-o perioadă extrem de delicată, dar băieţii s-au depăşit şi au făcut un meci foarte bun. Respect acest grup, respect antrenorii şi clubul, care încearcă să se refacă. E un moment delicat şi nu este uşor să joci, să te motivezi şi să încerci să câştigi fiecare meci în această situaţie”, a spus Sânmărtean.

Coechipierul său, Ovidiu Herea, a fost mai tranşant şi spune că fotbaliştii de la Pandurii nu vor să mai audă de datorii: “Important pentru noi acum este să se rezolve aceste probleme. Chiar dacă am intrat în insolvenţă, trebuie să ne recuperăm banii pe care îi avem de luat şi să nu se mai acumuleze datorii. Asta înseamnă să fim plătiţi la zi. Nu putem să spunem că nu ne afectează aceste probleme. Ne-au afectat, mai ales când am aflat această decizie pe care trebuiau să o ia. A trebuit să trecem peste asta, să ne antrenăm, să fim concentraţi la joc, pentru că nu puteam să ne prezentăm nepregătiţi, să nu ne respectăm, şi să facem un meci slab, să mâncăm bătaie. Ni s-a promis că se vor rezolva problemele, că această intrare în insolvenţă a fost singura situaţie prin care putem reeşalona datoriile”.

Pentru prima oara de când a venit la club, preşedintele Narcis Răducan nu a părut la fel de optimist şi a recunoscut că echipa din Tg-Jiu are dificultăţi când joacă pe teren propriu. “Ne descurcăm cu greutate, trebuie să recunosc. Dincolo de euforia acestei victorii, avem mari probleme de a organiza meciurile, dar până acum ne-am descurcat. Sperăm să reuşim în continuare. Cred că demonstrăm, săptămână de săptămână, că formăm un grup minunat, o echipă frumoasă a campionatului şi argumentul nostru numai acesta poate fi, să demonstrăm că merităm mai multă atenţie. Suntem în continuare în zona play-off, ceea ce sunt convins, generează respect din partea iubitorilor de fotbal”, a declarat Răducan. Acesta a mai spus că încă nu s-a stabilit direcţia în care va merge clubul: “Încercăm orice soluţie pentru a ieşi din impas, sper să fie o strategie coerentă după această insolvenţă pentru că nu se poate rezista la nesfârşit aşa, şi ne dorim cu toţii să păşim pe stadion din postura de echipă de prima ligă, în vara următoare”.

Cătălin Pasăre