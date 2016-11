Răducan şi Grigoraş, poziţii diferite faţă de Pandurii

Schimbările majore ce se anunţă la echipa de fotbal “au rupt” tandemul Răducan-Grigoraş. Dacă preşedintele de la Tg-Jiu a hotărât să plece de la echipă, tehnicianul se încăpăţânează să rămână în oraşul lui Brâncuşi. Răducan a declarat la televiziunea DigiSport că urmează despărţiri importante, iar pentru el era fără sens să ţină de scaun. “Din punct de vedere financiar situația este neschimbată. Criza nu poate fi depășită și jucătorii își anunță, zi de zi, intenția de a-și rezilia contractele. Și eu am făcut la fel, am și vorbit cu administratorul judiciar și vom finaliza zilele acestea documentele pentru că lucrurile au dus la un blocaj ireparabil, așa că nu mai are sens să rămân”, a spus Răducan. Acesta a dezvăluit şi anumite lucruri din interiorul echipei, care va arăta foarte diferit în partea a doua a sezonului. “Cea mai mare dezamăgire a mea este că acum, când se construiește un nou stadion, echipa nu va mai fi la fel. În afara jucătorilor străini importanți și Țucudean și Vali Munteanu, dar și alți jucători vor să plece. Sunt mulți jucători tineri, din zonă, care vor continua, sunt și alți jucători din afara circuitului care vor să reintre, așa că nu se pune problema desființării. În plus Mrzljak și Vasiljevic au primit hârtie că pot pleca gratis la iarnă, așa că au revenit la echipă și vor mai juca o lună”, a declarat Răducan. Fostul conducător de club a ţinut să lămurească şi zvonurile conform cărora ar fi fost demis: “Unul dintre membri asociați, care este acum, culmea, și administrator judiciar, nu mai recunoștea investirea mea ca președinte al Consiliului de Administrație, n-am înțeles motivul. Oricum, nu este o decizie definitivă și nici nu contează foarte mult. Spun asta pentru că această chestiune se referă strict la funcția de președinte al Consiliului de Administrație și nu la cea de președinte executiv. Eu acolo am cartea de muncă, acolo mi-am luat salariul, deci nu se pune problema să returnez nimic”.

Pe de altă parte, antrenorul Petre Grigoraş nu a înţeles de ce a fost băgat în aceeaşi oală cu Răducan. Anumiţi membrii asociaţi au presupus deja că antrenorul nu va mai rămâne la Tg-Jiu şi au început să-i caute înlocuitor. Declaraţiile l-au iritat pe Grigoraş, care a spus că nu pleacă decât demis: “Am spus că nu voi pleca până când se vor diminua toate şansele de a redresa această echipă. Sunt convins că se poate, o să fiu cel mai optimist şi sper să pun umărul la revenirea echipei şi la menţinerea Pandurilor în prima ligă. Doar dacă cineva nu mă va mai dori aici şi va considera că nu mai sunt potrivit atunci mi se poate spune în faţă. Îmi pare rău că au apărut astfel de lucruri referitoare la o eventuală plecare a mea, repet, nimeni nu a discutat cu mine. Eu am declarat de la început că voi pleca ultimul de la echipă, indiferent de ce se va întâmpla”. Grigoraş a mai declarat că a fost alături de Pandurii şi în alte încercări, dar acum este cel mai dificil moment din viaţa echipei: “S-a tot vorbit de 3-4 săptămâni de problema insolvenţei şi eu mereu am menţinut această poziţie a mea, am spus că îmi voi face datoria aici şi voi încerca să mobilizez atât cât pot jucătorii. Echipa aceasta se află într-o perioadă extrem de dificilă, poate e cea mai dificilă perioadă de când cunosc eu Pandurii Tg-Jiu. Nu m-am dat la o parte niciodată de la muncă în astfel de situaţii, nici când am venit aici în 2010 şi erau peste 30 de jucători de la două echipe, de la Pandurii şi Curtea de Argeş, şi am reuşit să fac dintr-o echipă care nu spunea nimic atunci, o echipă extrem de puternică. Atunci a fost perioada în care a început să se vorbească foarte frumos de Târgu-Jiu şi de echipă, plus că au crescut aici şi s-au vândut jucători de mare valoare în acea perioadă, atât în ţară, dar şi peste hotare”.

Antrenorul a declarat deja că va avea o colaborare foarte bună cu Marin Condescu, alături de care a mai avut rezultate bune la Pandurii. Rămâne de văzut dacă în locul lui Narcis Răducan va veni şi un nou preşedinte care să lucreze cu Petre Grigoraş. Ideea că Eugen Pârvulescu ar putea reveni la Tg-Jiu a alimentat din nou speculaţiile, având în vedere că cei doi au avut şi unele diferende în trecut. “Am văzut expuse şi anumite lucruri legate de mine, cum că nu aş lucra cu X sau cu Y, sau că nu aş accepta nu ştiu ce salariu. Nu ştiu cine a spus aceste lucruri, dar cu mine nu a discutat nimeni când s-a scris, nimeni nu m-a întrebat dacă voi accepta un salariu sau diminuarea salariului, aşa că nu avea rost să apară astfel de lucruri”, a mai spus Grigoraş.

Cătălin Pasăre