Răducan visează la 10 mii de abonaţi!

Problemele financiare prin care trece echipa gorjeană par să-l macine serios şi pe Narcis Răducan. Optimist de fel, preşedintele clubului de fotbal a făcut o declaraţie ce ţine de domeniul SF, dacă este să judecăm capitalul de simpatie de care se bucură Pandurii. Deşi ar fi o gură importantă de oxigen, vânzarea a 10 mii de abonamente, aşa cum speră oficialul gorjean, pare departe de realitate, dacă ne gândim că în “perioada sindicală” nu s-a strâns această cifră. Unde mai pui că atunci oamenii erau şi obligaţi…

Suporterii au demarat, de luni, o amplă campanie de vânzare a abonamentelor, menită să mai aline dificultăţile cu banii, dar în special să sensibilizeze oamenii potenţi financiar să vină alături de Pandurii.

“Este o echipă foarte iubită şi este prima acţiune de acest gen din istoria fotbalului gorjean. Niciodată, oamenii de rând nu şi-au exprimat dorinţa de a cumpăra nu un abonament, chiar 10, fiecare cât are pentru a salva echipa. Şi eu am urmat exemplul acesta, şi alţi oameni din jurul echipei. Am făcut lucrul acesta, poate într-un mod superficial, dar într-un mod în care îţi poţi exprima ajutorul faţă de club. Sunt cazuri celebre în Europa în care suporterii s-au adunat şi au făcut acest gest. Bineînţeles că nu foloseşte cineva 10 abonamente, dar gestul acesta poate ajuta clubul. E vorba de sute de mii de euro care pot intra în club anual prin ajutorul suporterilor. Este doar o acţiune iniţiată de suporteri pe care am îmbrăţişat-o imediat, pentru că este demnă de respect şi cred că va responsabiliza şi mai mult factorii de decizie. Este o echipă care are spirit, şi merită să fie ajutată”, a spus Răducan.

Cătălin Pasăre