Răduţ a semnat doar pe 6 luni cu polonezii

Fostul jucător al Pandurilor, Mihai Răduţ, trebuie să demonstreze că are valoarea necesară pentru a rămâne la Lech Poznan. Mijlocaşul ofensiv în vârstă de 26 de ani a parafat o înţelegere valabilă pe 6 luni cu formaţia din Polonia, cu posibilitate de prelungire pe 3 ani. Lech Poznan, echipă antrenată de croatul Nenad Bjelica, se află pe locul 3 în clasament după 20 de etape, la trei puncte de liderul Legia Varşovia. Formaţia lui Răduţ a cucerit ultima oară titlul în 2015. “Sunt fericit. Am avut o zi dificilă, plină de examinări medicale. Dar totul s-a desfăşurat extrem de profesionist aici şi am fost încântat. Am o înţelegere pe şase luni, aşa că trebuie să-mi dovedesc utilitatea în cadrul echipei. Sper să mă acomodez repede şi să ajut echipa în obţinerea unor rezultate bune. Am înţeles că voi concura cu Szymon Pawlowski pe postul meu, de mijlocaş ofensiv. Îl ştiu, dar nu am avut încă şansa să vorbesc cu el. Dar abia aştept competiţia, este un lucru bun pentru mine. Abia aştept să joc”, a declarat fostul pandur după ce a trecut vizita medicală.

Cătălin Pasăre