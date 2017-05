Raţiunea a învins! Batin revine în lot

Pandurii Târgu Jiu este într-o situaţie extrem de dificilă în play-out. Deşi a început bine a doua parte a campionatului, trupa gorjeană a plătit cu vârf şi îndesat din cauza erorilor individuale ale fotbaliştilor săi, iar echipa lui Stoican pare condamnată să lupte pentru baraj. Şanse la salvare mai sunt, dar Pandurii trebuie să se trezească repede. Înregimentarea lui Erico Da Silva este un plus, iar “împăcarea” cu Paul Batin ar putea constitui un alt pas important. Până la urmă, Stoican şi-a dat seama că nu prea are cu cine să atace, iar cifrele dovedesc acest lucru. Pandurii marchează rar şi se apără prost, iar în acest ritm nu se poate vorbi de rămânerea în Liga 1. Batin fusese exclus din lot după ce îi aplicase o corecţie fizică lui Păcurar, dar ca bun manager trebuie să gestionezi şi astfel de lucru. Fotbalistul vinovat a fost amendat şi îndepărtat o perioadă din lot, o decizie corectă, însă, pentru binele tuturor, acesta a reintrat în programul primei echipe. A fost pedepsit, iar acum sperăm să se revanşeze pe teren. “Paul Batin a revenit. Un conflict nu există între club şi fotbalist, a fost doar o problemă care s-a rezolvat. El oricum era într-o recuperare. Este un jucător cu experienţă, iar noi suntem profesionişti, obiectivul comun este salvarea de la retrogradare. Nu ştiu cât de mult ne va ajuta, să vedem cum este şi din punct de vedere fizic după atâta timp. Avem încredere, altfel nu mai apelam la serviciile lui”, a precizat directorul sportiv al clubului, Robert Bălăeţ. Oficialul Pandurilor a recunoscut că formaţia gorjeană nu stă prea bine din punct de vedere moral, dar, deocamdată, nu depinde de alte rezultate. “E frustrant să duci un joc destul de bine şi să pierzi de o asemenea manieră. Au existat, mai mereu, asemenea greşeli, tot am sperat că o să le eliminăm, din păcate, nu s-a reuşit. E foarte frustrant, dar nu avem ce face. Trebuie să jucăm, să mergem mai departe pentru că şanse încă există. Suntem la fel ca înaintea meciului cu Voluntari. Totul depinde de noi, nu suntem la mâna altor rezultate. Dacă ne câştigăm meciurile care ne trebuie o să rămânem măcar pe acest loc de baraj”.

Cătălin Pasăre