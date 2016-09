Ravanelli a fost aproape de a antrena Pandurii!

Preşedintele clubului Pandurii, Narcis Răducan, a fost aproape de o lovitură de imagine în această vară. După plecarea lui Edi Iordănescu, acesta a purtat negocieri intense cu Fabrizio Ravanelli, fostul mare internaţional italian. Omul care a făcut carieră la Juventus Torino şi-ar fi dat OK-ul pentru a veni la Tg-Jiu, dar situaţia incertă de la club l-a determinat pe Narcis Răducan să sisteze tratativele.

“Dacă vă spun cu ce antrenori negociam, nu vă vine să credeţi, inclusiv Ravanelli la un moment dat mi-a dat acceptul că vine. A fost antrenorul lui Mutu la Ajaccio. Dar am zis, ce mă fac aici cu Ravanelli, când o să vadă că nu avem nu mai ştiu ce, şi peste o lună îşi ia mâinile în cap şi pleacă. În momentul în care vom avea baza aia de 5 stele, şi toate celelalte, poate ne-om gândi şi la un antrenor de cinci stele, dar deocamdată credeţi-mă că nu-i antrenor mai bun, în momentul acesta, decât Grigoraş. Am spus de la primul interviu că s-a întors fotbalul spectacol şi cred că n-am greşit. Dacă ştii cum să lucrezi cu Grigoraş, dacă ştii să-i aduci jucătorii de care are nevoie, jucători să alerge, el ştie să joace fotbal. Dacă îi dai liniştea şi autoritatea de a lucra, e un antrenor foarte bun”.

Cătălin Pasăre