Real Târgu Jiu s-a oprit în 16-imi la Cupa României

Echipa Real Târgu Jiu a reprezentat Gorjul şi Campionatul Județean de Minifotbal Dolce Vita la Cupa României 2017, competiţie desfăşurată la Cluj Napoca. Parcursul formaţiei noastre poate fi considerat unul onorabil, având în vedere că trupa din oraşul lui Brâncuşi a trecut de faza grupelor, dar şi de primul meci eliminatoriu. Turneul din Ardeal a fost unul de amploare, cu nu mai puțin de 84 de participante. Real a fost plasată în grupa 24 a competiției și a pornit cu stângul, un eșec cu 0-2 în fața echipei de pe locul 7 din campionatul de la București, NSN București. A urmat însă o victorie în faţa echipei Auxerre Florești (1-0), izbândă care a consfinţit şi ieşirea din grupă. În prima fază eliminatorie, “verzii” au înfruntat-o pe AS Zoppas Industries Timișoara, și s-au impus cu scorul de 2-1. Reprezentanta Gorjului a obținut astfel biletele pentru faza 16-imilor acolo unde a întâlnit o echipă din Bistrița, Energoplast. După 3 partide într-un timp relativ scurt, oboseala s-a resimțit în jocul gorjenilor care au avut de înfruntat și temperaturile foarte ridicate. Bistrița a fost mai pragmatică în fața porții, a marcat de 3 ori și s-a calificat în faza optimilor. CS Luceafărul Florești Cluj a câştigat marele trofeu, podiumul fiind completat de FC Boromir Râmnicu Vâlcea şi La Boltă Alba Iulia.

“Suntem mulţumiţi cu rezultatul pe care l-am făcut la Cluj, dar eu cred că puteam face o figură şi mai frumoasă în ultimul meci. Am avut şansele noastre, dar oboseala şi-a spus cuvântul, ţinând cont că noi nu am fost decât 9 jucători. Dacă lotul era mai numeros, puteam trece mai departe. Am prestat un joc frumos, nu ne-am făcut de râs”, a declarat Dragoş Fugaru, delegatul echipei Real Târgu Jiu.

În afară de Real Târgu Jiu, alte trei echipe au reprezentat Gorjul la campionatele naţionale de minifotbal, cea mai bună performanţă fiind obţinută de Profi, locul 3 la Campionatul Național de Firme și Instituții, desfăşurat la Piatra Neamț.

“Faptul că noi obţinem puncte şi facem rezultate cu echipe de tradiţie, echipe puternice la nivel naţional, ne face să credem că şi nivelul fotbalistic din Complexul Dolce Vita este unul din ce în ce mai bun. Diferenţele de nivel între jucători nu sunt foarte mari, dar este foarte important să ai un lot cât mai mare de jucători, să faci schimbări, să fii proaspăt în teren. Lucrul acesta se vede”, a punctat Cosmin Iosu, preşedintele ACS Minifotbal Gorj.

Lot Real Târgu Jiu, Cupa României, Cluj Napoca, 7-9 iulie, 2017:

Portar: Dorin Hîrsu

Jucători: Mădălin Zgovancu, Dragoș Fugaru, Ionuț Berca, Cătălin Bucă, Luis Ionuț Popa, Constantin Lupu, Răzvan Rusu și Mădălin Murdărea

Rezultate Real Târgu Jiu:

0-2 cu NSN București – grupa 24

1-0 cu Auxerre Florești – grupa 24

2-1 cu AS Zoppas Industries Timișoara – prima fază eliminatorie

1-3 cu Energoplast Bistrița – 16-imi