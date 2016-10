Regrete după ce Internaţional Băleşti a fost eliminată: “Nu ne-au fost superiori”

Internaţional Băleşti a ratat şansa să întâlnească o echipă de prim eşalon în Cupa României. Trupa gorjeană a pierdut la penaltiuri partida de acasă cu CNS Cetate Deva, scor 1-3. Diferenţa de ierarhie nu s-a văzut în jocul celor două formaţii, iar Băleştiul a avut şi două oportunităţi mari de a marca. Oaspeţii au ratat un penalti în minutul 10, şi au evoluat în superioritate numerică în prelungiri, când Dăianu a fost eliminat, dar fără efect pe tabelă. Maturitatea şi experienţa au fost însă decisive la loviturile de departajare şi astfel hunedorenii au mers mai departe. “Am convingerea că se putea mai mult şi cred că puteam tranşa partida din prima repriză. Am avut două ocazii foarte bune, dacă eram puţin mai incisivi cred că nu mai reuşeau să întoarcă. Niciodată, în 120 de minute, nu ne-au arătat că pot să dea gol. Chiar şi când am jucat 20 de minute cu un om în minus nu ne-au pus probleme reale, de aceea e gustul aşa amar. Dacă ne băteau fără drept de apel şi ne erau superiori la toate capitolele nu se pune problema. În prima repriză, în minutul 38, am avut 8 cornere, 6 şuturi pe poartă, a fost o dominare totală”, a spus antrenorul gazdelor, Dan Vasilică.

“O calificare cu mari emoţii. Am întâlnit o echipă bine organizată, cu jucători care ştiu să joace fotbal, o echipă periculoasă. Experienţa pe final şi-a spus cuvântul”, a admis tehnicianul de la Deva, Viorel Tănase.

Cătălin Pasăre