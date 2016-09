Reia CEO finanţarea la Pandurii? Cârciumaru: “Am insistat!”

Pandurii Tg-Jiu trebuie să treacă, rapid, de o situaţie apăsătoare. Datoriile către ANAF sunt uriaşe, iar termenul limită se apropie fără ca echipa de fotbal să aibă certitudinea că nu va suferi în perioada următoare. Actualul preşedinte al clubului, Narcis Răducan, a admis că formaţia fanion a Gorjului a reuşit, în ultimele momente, să evite depunctarea, dar pe panduri îi aşteaptă cel mai greu hop în luna octombrie. Unul dintre susţinătorii sportului gorjean, primarul municipiului Tg-Jiu, Florin Cârciumaru, recunoaşte că formaţia se confruntă cu probleme financiare delicate, dar speră, în continuare, într-o schimbare de “politică” la Complexul Energetic Oltenia.

“Se fac eforturi substanţiale din partea acţionarilor, din partea cetăţenilor, iubitorilor de fotbal din municipiul Tg-Jiu, să găsim o soluţie, soluţie îngreunată, bineînţeles, de faptul că CEO nu a mai vrut, şi nu mai vrea să finanţeze. Am insistat, şi insistăm în continuare la domnul ministru Grigorescu să fie de acord ca CEO să finanţeze sportul din judeţul Gorj. Eu sunt sigur că nu vom avea probleme, în sensul ca echipa va mai evolua în prima ligă şi în campionatul viitor. Este adevărat, avem probleme de moment, şi vom avea probleme foarte mari din punct de vedere financiar.

Avem promisiunea din partea constructorului că în aprilie 2017 stadionul va fi finalizat. Mai greu este în momentul de faţă cu susţinerea echipei. Trebuie să găsim o soluţie pentru salvare”, a declarat Cârciumaru la un post de radio local.

Edilul a mai spus că există “obligaţii morale” pe care Complexul Energetic Oltenia trebuie să le îndeplinească, iar actuala situaţie de la gigantul energetic nu a fost cauzată de finanţarea echipelor din Tg-Jiu.

“Pierderile de la CEO nu sunt din cauza susţinerii activităţii sportive, iar, până la urmă, activitatea din minerit, cât şi activitatea din energie, prin modul de organizare şi desfăşurare, au avut, şi au o obligaţie faţă de gorjeni pe această linie, pentru că prin activitatea din minerit noi am răscolit sate, am răscolit vetre de sat, şi părerea mea e că, din respect pentru acei oameni care au fost obligaţi să plece dintr-o parte într-alta, trebuie să dăm o mână de ajutor să susţinem activitatea sportivă. Este un angajament luat prin contractul colectiv de muncă, un angajament moral până la urmă”, a mai spus Cârciumaru.

Cătălin Pasăre