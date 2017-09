“Renaşterea” fotbalului gorjean, încă în faza de negare!

Cel mai cunoscut afacerist gorjean, Nicolae Sarcină şi fostul preşedinte executiv de la Pandurii, Eugen Pârvulescu sunt oamenii care orchestrează revenirea sportului rege la Târgu Jiu. Niciunul însă nu are vreo calitate oficială la ACS Şirineasa sau Luceafărul Oradea, echipe care au fost preluate de apropiaţi, şi care vor forma nucleul pentru noul club ce va evolua pe Stadionul Municipal. În ciuda garanţiilor date de către membrii asociaţi sau fondatori, actuala echipă, Pandurii Târgu Jiu, a fost lăsată de izbelişte, pentru că “suportul moral” nu încălzeşte pe nimeni. Trăim vremuri în care banii sunt principalul factor pentru performanţă, dar finanţarea va rămâne la nivel de discuţii. În plus, apropiaţii formaţiei gorjene recunosc că scepticismul este strâns legat de datoriile mari pe care le are Pandurii, iar în luna octombrie falimentul ar fi iminent. Pasivitatea în acest caz este una de condamnat, dar timpul nu este aliatul echipei fanion din Gorj.

Petroşani, Motru…Târgu Jiu

ACS Şirineasa, preluată, conform autorităţilor locale din Vâlcea, de Sarcină şi Pârvulescu, îşi dispută meciurile la Petroşani. La confruntările echipei din eşalonul terţ au fost prezenţi şi cei doi oameni mai sus-amintiţi, care s-au tras în poze cu foştii lideri de galerie ai Pandurilor. În plus, la Şirineasa evoluează jucători din Gorj, unii dintre ei fiind chiar mutaţi la Luceafărul Oradea. Cea din urmă echipă are o situaţie şi mai interesantă. Clubul era în moarte clinică, bifase o neprezentare în campionat, şi a fost doar o chestiune de zile până să dispară. A fost însă preluat tot de oameni din Gorj, tot cu sprijinul lui Sarcină şi Pârvulescu, şi va juca în curând la Motru. La Oradea se petrec însă lucruri “fascinante”. Fostul patron al echipei, Ioan Blidaru, a renunţat la proiect după ce ar fi descoperit că Luceafărul a fost subiectul pariurilor din Singapore, iar proprii jucători sunt suspectaţi că ar fi trântit meciurile! Dezvăluirile au fost făcute pentru Liga2.ro de Cornel Ţălnar, încă antrenor principal în acte, deşi a părăsit echipa de o lună de zile! Mai mult, Ţălnar spune că a vorbit despre rezilierea contractului cu Eugen Pârvulescu, nicidecum cu Lucia Vladimirescu, care este acum preşedintele clubului Luceafărul. “Eu nu am făcut contract cu cineva anume, cu o persoană, eu am făcut cu Luceafărul Oradea. Ei mai aveau să îmi dea două salarii şi mai erau, practic, încă zece salarii până la finalul campionatului. Domnilor, am zis, hai să nu îmi daţi zece salarii, că nu sunt tâmpit. Îmi mai dai şi mie două salarii şi toată lumea să fie mulţumită. Nu cunosc cine este doamna Lucia. Eu am vorbit cu Eugen Pârvulescu”, a spus Ţălnar conform sursei amintite. Între timp, Cristian Dulca stă pe bancă la meciurile orădenilor. “Suntem încă în probleme cu antrenorul Ţălnar, care a fost chemat, nu s-a prezentat, este notificat şi trimis în judecată. Este încă nerezolvată această problemă. Ăsta este singurul motiv pentru care Cristian Dulca este antrenor secund, deşi atribuţiile lui sunt de antrenor principal”, a replicat Lucia Vladimirescu. Pe de altă parte, noua conducere a clubului bihorean a dat asigurări că nu-şi va pierde identitatea, dar la Motru s-a votat ca formaţia din Liga a 2-a să joace în oraş!!! Se neagă vehement că Şirineasa şi Oradea vor forma noua echipă de la Târgu-Jiu, dar până acum dezvăluirile din presa locală şi centrală nu au dat greş. În schimb, o stenogramă din ședința de Consiliu Local de la Motru, din 13 septembrie, o dă de gol pe Lucia Vladimirescu. “Sunt președintele Asociației Club Sportiv Luceafărul Oradea și am solicitat închirierea bazei sportive a Clubului Sportiv Minerul Motru pentru disputarea meciurilor”, spune conducătoarea de club. Întrebată dacă este din zonă, Vladimirescu a declarat că noul club va prinde rădăcini gorjeneşti. “Da, din Târgu Jiu. În viitor ne dorim să facem o pepinieră de fotbaliști, în special copii din Motru, pentru că aici ne vom desfășura activitatea.”

Cu pretenţii de promovare, dar aproape de desfiinţare!

“Blaturile”, nicidecum rezultatele nefavorabile, au fost motivul pentru care Luceafărul a fost cedată de fostul patron. Dezvăluirile lui Cornel Ţălnar par ireale, dar ar putea fi baza unor anchete în perioada următoare. Potrivit Liga2.ro, meciul cu Dacia Unirea Brăila este cel după care fostul finanţator al clubului Luceafărul Oradea, Ioan Blidaru, a decis să îşi retragă finanţarea şi să lase echipa să se desfiinţeze. Desfăşurată la Oradea, partida înregistra la pauză o diferenţă confortabilă pentru jucătorii lui Cornel Ţălnar, un 2-0, însă s-a încheiat 3-4.

“Am stat ca stana de piatră, mă uitam şi nu îmi venea să cred, în trei-patru minute au dat trei goluri ăia. Omul ăla nu era tâmpit să îşi desfiinţeze echipa, aşa. A zis: «Nu mai pot să rezist. Nu mai vreau să îşi bată nimeni joc de banii mei şi de munca mea». El de aia a închis clubul”, a spus antrenorul orădenilor.

Înaintea întâlnirii cu Brăila, Luceafărul a remizat neaşteptat pe teren propriu cu Sportul Snagov (scor 1-1), într-un joc în care echipa lui Valeriu Răchită abia îşi făcuse un lot după ce fusese acceptată să joace în Liga 2. A urmat apoi meciul de acasă cu Ripensia, în care a condus şi apoi a pierdut (scor 1-2), dar şi o altă dispută cu multe goluri, la Târgu Mureş, cu ASA, pierdută cu 2-3. După schimbarea finanţatorului, conducerii şi numirea ca antrenor a lui Cristian Dulca, Luceafărul s-a întărit, printre alţi, chiar cu foşti panduri. Au fost aduşi, pe lângă cei rămaşi în lot, Georgios Gakos, Alin Goia, Daniel Ciobanu, Andrei Tânc, Răzvan Trif, Marius Cioiu, Darius Covaci, Andrei Dragu, Alexandru Dulca, Florian Pîrvu, Andrei Antohi şi Vlad Rusu.