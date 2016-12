Repetă miracolul din Gruia? Pandurii – Gaz Metan, sâmbătă, ora 16.00

Loviţi de insolvenţă şi gripă, elevii lui Grigoraş încearcă o nouă “minune” în Liga I. La Severin vine una dintre cele mai în formă echipe din acest sezon, Gaz Metan Mediaş. Interesant este că în tur gorjenii s-au distrat cu formaţia lui Pustai, şi au plecat din Ardeal cu 3 puncte după un succes categoric. Datele problemei stau cu totul altfel acum. Oaspeţii sunt pe locul 2 în clasament, şi sunt neînvinşi tocmai de la meciul cu Pandurii, din 9 septembrie. O situaţie similara se regăsea şi înaintea partidei cu CFR Cluj… “Întâlnim una dintre cele mai în formă echipe din Liga I, o echipă care surprinzător pentru unii a reuşit să ajungă în vârful ierarhiei. Hai să spunem că noi în tur am făcut un meci foarte bun la ei şi am câştigat fără drept de apel. A fost o victorie pe deplin meritată şi cu un joc extrem de solid. Acum datele problemei sunt cu totul diferite. Ei şi-au revenit, şi au 11 sau 12 meciuri fără înfrângere. S-au cocoţat sus în clasament. Bravo, lor pentru tot ce au făcut în această perioadă! Noi suntem puţin în picaj, ştiţi din ce motive, dar eu sper ca la ora jocului să am lotul actual valid pentru că sunt convins că putem să scoatem un rezultat bun”, a spus antrenorul Petre Grigoraş.

Cu toate că se vorbeşte şi la Mediaş de insolvenţă, antrenorul Pandurilor a spus că situaţiile de la cele două echipe nu pot fi comparate. “La ei n-a dezertat nimeni, au lotul complet, aşa ca jocul lor este unul solid. Nu vreau să comentez situaţia lor financiară pentru că nu sunt în cunoştiinţă de cauză. Sunt de apreciat pentru rezultatele pe care le-au obţinut în ultima perioadă, şi acesta este cel mai important lucru pentru ei. Pentru mine cel mai important lucru este să-i refac pe jucători din punct de vedere fizic şi bineînţeles să încercăm să adunăm puncte. Putem, fără niciun fel de problemă, chiar dacă întâlnim una dintre cele mai în formă echipe din Liga I”, a declarat tehnicianul.

Pandurii îi va avea în faţă, sâmbătă, pe foştii componenţi ai lotului gorjean, Eric de Oliveira şi Cristi Pustai. De asemenea, Gazul se poate lăuda cu golgheterul la zi al Ligii I, Azdren Llullaku, care are la activ nu mai puţin de 16 goluri. Chiar şi aşa, antrenorul Grigoraş nu se teme de medieşeni. “Orice se poate întâmpla, oricine poate pierde sau câştiga cu oricine. E clar că sunt pe val, dar putem să câştigăm absolut cu oricine. Dacă eram puţini mai atenţi, şi la Steaua puteam scoate un rezultat”, a admis Grig.

Cătălin Pasăre