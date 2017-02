S-a modificat programul etapei 24

Pandurii nu va mai juca, luni, cu Concordia Chiajna, iar derbiul dintre Craiova şi Steaua a fost mutat sâmbătă. ISB Media Holding Ltd, în acord cu televiziunile difuzoare ale Campionatului Național Liga 1 Orange, a comunicat noul program și televizările etapei a 24-a.

VINERI, 17 februarie

Ora 20.00 CFR Cluj – ASA Târgu Mureș LOOK TV / PLUS, DIGI SPORT, DOLCE SPORT

SÂMBĂTĂ, 18 februarie

Ora 14.00 FC Voluntari – Gaz Metan Mediaș LOOK TV / PLUS, DIGI SPORT, DOLCE SPORT

Ora 20.00 CS U Craiova – FC Steaua LOOK TV / PLUS, DIGI SPORT, DOLCE SPORT

DUMINICĂ, 19 februarie

Ora 17.30 Pandurii Târgu Jiu – Concordia Chiajna LOOK TV / PLUS, DIGI SPORT, DOLCE SPORT

Ora 20.00 Astra Giurgiu – FC Viitorul LOOK TV / PLUS, DIGI SPORT, DOLCE SPORT

LUNI, 20 februarie

Ora 18.00 Poli Timișoara – CSM Poli Iași LOOK TV / PLUS, DIGI SPORT, DOLCE SPORT

Ora 20.30 FC Dinamo – FC Botoșani LOOK TV / PLUS, DIGI SPORT, DOLCE SPORT

Cătălin Pasăre