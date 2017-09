S-a terminat faza a treia a Cupei României

Ultimele 10 formaţii calificate în turul patru al Cupei României au fost stabilite după rezultatele de miercuri. Faza a patra a competiţiei, la care vor participa cele 18 echipe calificate din faza a treia, plus restul de 18 echipe din Liga 2, este programată să aibă loc pe 3-4 octombrie 2017.

Rezultate, turul 3

CSM Roman – CS Ştiinţa Miroslava 3-4

ACS Olimpic Cetate Râşnov – AFC Hărman 1-2

CSM Focşani 2007 – CSM Râmnicu Sărat 3-1

AS Zimbrul Slobozia Conachi – CS Sporting Lieşti 1-2

ACS FC Delta Dobrogea Tulcea – AFC Unirea 04 Slobozia 1-4

FC Agricola Borcea – ACS Înainte Modelu 2-1

AS Voinţa Biled – AFC Ripensia Timişoara 1-0

AFC Unirea Alba Iulia – ACS Industria Galda 3-5

AS Unirea Cristuru Secuiesc – CS Sănătatea Servicii Publice Cluj 1-2

AS FC Universitatea Cluj – ACS Fotbal Comuna Recea 5-1

Celelalte runde ale ediţiei 2017-2018 a Cupei României, faza naţională, se vor disputa după cum urmează.

Șaisprezecimi de finală: 25 octombrie 2017

Optimi de finală: 29 noiembrie 2017

Sferturi de finală: 28 februarie 2018

Semifinale (tur): 18 aprilie 2018

Semifinale (retur): 9 mai 2018

Finala: 27 mai 2018