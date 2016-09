S-a tras Cupa!

AJF Gorj a stabilit meciurile din 16-imile de finală ale fazei județene din Cupa României. Câştigătoarea de anul trecut, Internaţional Băleşti, a beneficiat de retragerea Științei Telești, din competiţiile organizate în Gorj, şi va fi calificată direct în turul următor. Meciurile sunt programate joi, 6 octombrie 2016, cu începere de la ora 16.00.

Dumbrava Cîlnic – AS Scoarța

Triumful Borăscu – CS Novaci

Avântul Baia de Fier – Vulturii II Fărcășești

Minerul II Mătăsari – Gilortul Tg. Cărbunești

Știința Peștișani – Gilortul Bengești

Flacăra Roșia de Amaradia – Petrolul Stoina

Viitorul Cătunele – Parângul Bumbești Jiu

Știința Godinești – Știința Hurezani

Petrolul Țicleni – Petrolul Bustuchin

AS Aninoasa – Viitorul Negomir

Unirea Dragotești – Jiul Rovinari

Viitorul Brănești – Unirea Crușeț

Bradul Polovragi – Foresta Văgiulești

Viitorul Plopșoru – AS Stejari

Energetica Tismana – Știința Turceni.

