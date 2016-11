S-au întors fiii risipitori! Mateiu şi Dumitraş, la antrenamente

După mai bine de o lună, doi dintre fotbaliştii în care Universitatea Craiova îşi punea mari speranţe, Alexandru Mateiu şi Andrei Dumitraş, au fost reprimiţi la lot. Jucătorii au început să se antreneze de la începutul săptămânii cu prima formaţie şi speră să profite din plin de şansele pe care o să le primească de la antrenorul Gheorghe Mulţescu. Deşi s-a speculat că ambii ar fi reprezentaţi de impresari care nu ar fi agreaţi de club sau că au contracte prea mari, motivele excluderii au fost strict de natură disciplinară. Cei doi au călcat pe bec, fiind una dintre ultimele şanse pe care o mai au în Bănie. Mijlocașul Alexandru Mateiu a afirmat, pentru gds.ro, că este la punct cu pregătirea fizică pentru că a tras din greu. Fotbalistul “Ştiinţei” a recunoscut că i-au lipsit meciurile tari din campionat.

“Sunt ok din punct de vedere fizic, m-am pregătit foarte bine în toată această perioadă. Am fost chiar și la sala de forță, am avut abonament și m-am dus în fiecare zi, deci am făcut antrenament suplimentar. Mă simt foarte bine și dacă e nevoie de mine la Târgu Mureș pot să joc oricând. Îmi doresc foarte tare să joc din nou. A trecut o lună și jumătate de când nu am mai fost în lotul echipei mari și pot spune că mi-a lipsit atmosfera de la Liga I. E urât să stai pe margine. Nu am avut o discuție mai specială cu «Mister», dar ne-a spus că se bucură că suntem în lot, că speră să ajutăm echipa și că avem șanse egale cu ceilalți echipieri”, a spus Mateiu.

Şi fundaşul dreapta Andrei Dumitraş speră că va face “cunoştiinţă” cât mai repede cu prima echipă. Dumitraş are mult de tras, pentru că poziţia sa a fost preluată, cu brio, de Marius Briceag, deşi cel din urmă e jucător de picior stâng.

“Am revenit și sunt gata de luptă. Cu tot respectul pentru colegii de la satelit, nu poți să compari antrenamentul și atmosfera de acolo cu cea de la prima echipă. E alt nivel. Mi-a plăcut experiența de la echipa secundă și am învățat ceva din toată treaba asta. Acum, că am revenit, sper să profit de șansă în etapele rămase. Și eu, și Alex trebuie să demonstrăm că merităm să fim la prima echipă. Voi lupta să devin titular“, a spus Dumitraș, pentru gds.ro.

Cătălin Pasăre