S-au tras sferturile Cupei!

Dueluri extrem de interesante în Cupa României. Tragerea la sorți de la Casa Fotbalului le-a pus faţă în faţă pe Craiova şi Dinamo, dar şi pe Viitorul şi Astra. Pe de altă parte, formaţia care va câştiga duelul CS Mioveni (Liga a 2-a) – FC Voluntari, poate fi considerată, deja, surpriza semifinalelor. ACS Poli Timișoara şi CFR Cluj se bat pe ultimul loc din careul de aşi. Meciurile din sferturile de finală se vor disputa într-o singură manșă, în perioada 28-30 martie 2017, în funcție de opțiunile pentru televizare, pe terenul echipei de categorie inferioară sau mai slab clasate la finalul sezonului precedent.

Sferturi de finală Cupa României

FC Viitorul – AFC Astra

CS Universitatea Craiova – Dinamo 1948 SA

CS Mioveni – FC Voluntari SA

ACS Poli Timișoara – CFR 1907 Cluj



A fost stabilit şi programul la U17 și U19

Tot luni a fost stabilit țintarul aceleiași faze a competițiilor dedicate juniorilor Under 17 și Under 19. De altfel, pe 27 mai 2017, finala Cupei României U19 se va disputa în deschiderea meciului în care se întâlnesc seniorii. Pandurii Tg-Jiu are o reprezentantă la categoria Under 17. În cazul ambelor competiții de juniori, prima echipă extrasă va fi gazdă în jocul programat pe 11 martie. Semifinalele sunt programate pe 22 martie (tur), respectiv 5 aprilie (retur).

Sferturi de finală Cupa României U19

ACS Poli Timișoara – ACS UTA Bătrâna Doamnă

CSM Politehnica Iași – CFR 1907 Cluj

SC Dinamo 1948 – CSS Slatina

FC Steaua București – FC Viitorul Constanța

Sferturi de finală Cupa României U17

Regal Sport Club “Ferdinand I” – CSS Slatina

CSM Politehnica Iași – SC Dinamo 1948 SA

FC Ardealul Cluj – LPS Iolanda Balaș Buzău

Pandurii Tg. Jiu – AFK Csikszereda Miercurea Ciuc

