Să credem în minuni? CFR Cluj – Pandurii Tg-Jiu, ora 20.30

Ultima echipă care a bătut-o pe CFR pe teren propriu este chiar Pandurii Tg-Jiu. Se întâmpla pe 1 decembrie 2015, iar “luna cadourilor” se apropie cu paşi repezi. Gorjenii au primit “în dar” prime pentru remiza cu Timişoara şi speră să mai facă bani pentru sarbători. Petre Grigoraş se poate baza pe o echipă destul de bună în meciul din Ardeal, dar gazdele rămân mari favorite. “Întâlnim de departe cea mai în formă echipă din campionat. Nu ne ascundem după degete, fără acele 6 puncte în minus erau în coasta Stelei. Jocul lor este unul foarte bun. Să câştigi contra Stelei şi a lui Dinamo, în deplasare, nu este la îndemâna oricui. O echipă care este pe val, iar cei de acolo trebuie apreciaţi şi felicitaţi pentru ceea ce fac. Să sperăm că ne vom ridica la un nivel superior meciurilor trecute, ştim că am avut câteva deplasări pe care le-am pierdut, şi aici mă refer la meciurile cu Craiova, Astra, Dinamo, trei deplasări consecutive în care nu am reuşit să scoatem niciun punct. Valoarea, dorinţa şi experienţa jucătorilor sper să-şi spună cuvântul în această partidă care va fi foarte grea. Cred că presiunea este mai mare pe ei decât pe noi, ţinând cont de toate aspectele din ultima perioadă”, a spus antrenorul Pandurilor, Petre Grigoraş. Tehnicianul nu se va putea baza pe Voiculeţ şi Răuţă suspendaţi, şi are în continuare probleme la nivelul axului central. “Probabil că trebuie să improvizez la nivel de fundaşi centrali, deşi nu ar mai fi un jucător care nu a evoluat acolo. La mijloc, probabil că nu va fi nicio improvizaţie”, a declarat Grigoraş.

Revenit în lotul Pandurilor, mijlocaşul Ovidiu Herea este încrezător că echipa din Tg-Jiu poate produce surpriza în deplasarea din Gruia. “Trebuie să ne motivăm şi să jucăm aşa cum ştim noi, cum am făcut-o şi la începutul campionatului. Noi tratăm fiecare meci în parte foarte serios şi dorim să scoatem maximum. Ne dorim să câştigăm, normal că nu vom merge acolo cu gândul să scoatem un egal sau să pierdem. Ştim că ne aşteaptă un meci greu pentru că ei au o echipă bună, au un lot bun. Având în vedere ultimele rezultate pe care le-au avut cu siguranţă sunt în cea mai bună perioadă a lor, au demonstrat acest lucru în ultimele etape. Ei pleacă din postura de favoriţi pentru că joacă acasă, sunt mai bine clasaţi decât noi. Am avut aceste probleme în ultima vreme, dar şi noi avem jucători valoroşi în lot, jucători cu experienţă şi sperăm să reuşim să facem o surpriză”.

Grigoraş s-a molipsit de la Condescu

Previziunea optimistă a lui Marin Condescu, care a spus că Pandurii va câştiga în “fieful” feroviarilor, l-a capacitat şi pe antrenorul Grigoraş. Deşi tehnicianul a recunoscut că este foarte greu să te impui la Cluj, acesta a spus că o doză de pozitivism nu strică. “Sunt bucuros întotdeauna când oamenii din jurul meu sunt optimişti. La fel sunt şi eu, şi lucrul acesta vi l-am confirmat de la început. Sunt optimist, am fost optimist tot timpul, am spus că sunt ultimul care voi pleca de aici. Deci nu cedez sub nicio formă. E clar că doza de optimism poate să fie benefică. E părerea dânsului, normal că îşi doreşte ca echipa să câştige. Ar fi culmea să fi spus că nu avem nicio şansă şi vrea să pierdem la CFR. Nu. A fost o reacţie normală a dânsului, pe care i-o respectăm. Ar fi fantastic dacă noi am reuşi un astfel de rezultat, dar în acelaşi timp sunt şi realist. Plecăm cu şansa a doua, clar, din toate punctele de vedere. Nu numai că este o echipă pe val, care nu a pierdut de foarte mult timp, dar CFR are jucători de calitate şi dacă vom reuşi să scoatem un rezultat favorabil va fi o surpriză”, a menţionat antrenorul.

Nu ne subestimează

Una dintre echipele tari ale sezonului, CFR Cluj nu-şi tratează adversarul de sus. Antrenorul Vasilie Miriuţă a declarat că pe elevii săi îi aşteaptă un meci greu. “Avem un moral foarte bun, având în vedere că am început turul cu dreptul, cu trei victorii din tot atâtea jocuri. Trebuie să fim foarte bine pregătiți și concentrați în același timp, pentru că se poate întâmpla orice. Va fi o partidă dificilă, în ciuda problemelor cu care se confruntă Pandurii. Rămân o echipă la fel de puternică și trebuie să fim atenți”, a spus Miriuţă.

“Va fi un meci foarte greu pentru noi, trebuie să rămânem concentrați dacă vrem să luăm toate cele trei puncte. Pandurii au fost întotdeauna o echipă bună, organizată, care se axează foarte mult pe jocul de la mijlocul terenului. Pasează foarte bine și evită baloanele lungi”, a declarat şi căpitanul de la CFR, Mario Camora.

Meciul din tur s-a încheiat nedecis, scor 1-1.

Cătălin Pasăre