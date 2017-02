Să înceapă nebunia! Ultima etapă stabileşte cine joacă în play-off

ISB Media Holding și difuzorii au adus completări în programul etapei a 26-a a Campionatului Național Liga 1 Orange. Astfel, partidele ce implică echipe cu șanse de calificare în play-off se vor disputa duminică, de la 20.30. În funcție de rezultatul partidei restante CSM Poli Iași – Astra Giurgiu, programată joi, 2 martie, jocul Astra – FC Botoșani se poate disputa fie duminică, de la ora 20.30, fie luni de la aceeași oră. În acest ultim caz, meciul FC Voluntari – CSM Poli Iași va fi programat luni, de la ora 18.00.

Care sunt şansele echipelor?

CS U Craiova – joacă acasă cu Gaz Metan

– are nevoie de un punct pentru a ajunge în play-off

– se califică și dacă pierde însă are nevoie de următoarele condiții: Dinamo nu câștigă cu Pandurii, iar Astra nu scoate mai mult de două puncte din meciurile cu Iași și Botoșani

CFR Cluj – joacă acasă cu Viitorul

– are nevoie de un punct pentru a ajunge în play-off

– se poate califica și dacă pierde însă trebuie ca Dinamo să nu bată pe Pandurii, iar Astra Giurgiu să nu scoată mai mult de două puncte din meciurile cu Iași și Botoșani

Gaz Metan Mediaș – joacă la Craiova

– dacă va câștiga este sigură de participarea în play-off

– în cazul unui egal are nevoie ca Dinamo să nu bată pe Pandurii, iar Astra să scoată maxim două puncte din ultimele două meciuri (cu Iași și Botoșani)

– se poate califica și în cazul unei înfrângeri, dar Dinamo trebuie să piardă cu Pandurii, iar Astra trebuie să scoată maxim un punct din meciurile cu Iași și Botoșani

Dinamo – joacă în deplasare cu Pandurii

– dacă va câștiga este sigură de calificarea în play-off

– dacă va face egal are nevoie ca Astra să scoată un singur punct din meciurile cu Iași și Botoșani

– dacă va pierde are nevoie ca Astra să piardă meciurile cu Iași și Botoșani

Astra Giurgiu – joacă la Iași și acasă cu Botoșani

– cu o victorie în aceste două meciuri este sigură de calificare

– în cazul în care va lua două puncte, în orice clasament cu echipele din față cu care ar putea fi la egalitate, este defavorizată de meciurile directe. La fel și într-un clasament în 3.

– se poate califica dacă va lua două puncte, în cazul în care Dinamo pierde cu Pandurii sau Gaz Metan va pierde cu Craiova

– dacă va lua un singur punct, nu are nici o șansă de calificare pentru că are meciul mai slab cu Gaz Metan

Cine joacă la Severin?

După rezultatele înregistrate luni este clar că Pandurii şi Universitatea Craiova vor juca la aceeaşi oră în ultima rundă din sezonul regulat. Oficialii trupei gorjene par dispuşi să-i lase Craiovei Stadionul de la Severin, pentru că, se pare, aceştia consideră mai important meciul doljenilor cu Gazul. Pe de altă parte, varianta propusă dinamoviştilor, de a disputa meciul la Mediaş nu pare să fie pe placul bucureştenilor. Surse din cadrul clubului gorjean au declarat că un răspuns oficial, în acest sens, va fi oferit miercuri. Piteşti ar putea fi un alt stadion pe care să se joace Pandurii-Dinamo. Consideraţi oaspeţi în acest meci, bucureştenii forţează nota, şi cer ca partida să se dispute în Capitală.

Craiova îşi face “harachiri”

După 3 înfrângeri consecutive şi înaintea unui meci capital, Universitatea Craiova are serioase probleme interne. Potrivit DigiSport, conducerea oltenilor a decis să scoată din lot trei dintre jucătorii importanţi ai formaţiei: Acka, Rocha şi Madson. Hotărârea e bazată, în primul rând pe refuzul jucătorilor de a-şi prelungi înţelegerile care expiră în vară, dar şi pe atmosfera din vestiar, cei trei nefiind agreaţi de coechipieri după ultmele ieşiri. Spre exemplu, Acka a refuzat să joace în două partide din 2017, motivând probleme musculare chiar înaintea meciului. Defensiva Craiovei e în piuneze înaintea duelului decisiv cu Gaz Metan. Barthe nu e la capacitatea maximă, Kelic a ieşit de pe teren accidentat în partida cu Dinamo, iar Acka şi Kay au fost trimişi la formaţia secundă.

Sâmbătă, 4 martie

Ora 18.00 Poli Timișoara – Concordia Chiajna

Ora 20.30 FC Steaua – ASA Târgu Mureș

Duminică, 5 martie

Ora 20.30 CS U Craiova – Gaz Metan Mediaș

Ora 20.30 CFR Cluj – FC Viitorul

Ora 20.30 Pandurii – FC Dinamo

Astra – FC Botoşani

Luni, 6 martie

Ora 18.00 sau 20.30 – FC Voluntari – CSMS Poli Iași

Clasament Liga 1

1 F.C. Viitorul 25 39-21 51

2 FC Steaua Bucureşti 25 33-21 46

3 CFR 1907 Cluj 25 41-23 40*

4 CS U Craiova 25 35-26 40

5 Gaz Metan Mediaş 25 36-26 39

6 Dinamo Bucureşti 25 38-33 38

7 Astra Giurgiu 24 26-26 38

8 F.C. Botoşani 25 30-28 32

9 FC Voluntari 25 30-36 30

10 CSM Poli Iași 24 25-28 26

11 Concordia 25 16-31 24

12 Pandurii Tg-Jiu 25 24-40 19**

13 Poli Timișoara 25 24-41 13***

14 ASA Tg-Mureş 25 19-36 11****

* Echipă penalizată cu 6 puncte

** Echipă penalizată cu 6 puncte

*** Echipă penalizată cu 14 puncte

**** Echipa penalizată cu 9 puncte

Cătălin Pasăre