Săulescu crede în salvarea Pandurilor şi nu exclude o revenire la Tg-Jiu

Unul dintre remarcaţii debutului de sezon în Liga a 3-a este gorjeanul Dragoş Săulescu. Fotbalistul de profil ofensiv evoluează la formaţia Naţional Sebiş, echipă ce este la egalitate cu liderul seriei 4, CSM Şcolar Reşiţa. Săulescu a început ca din tun actualul campionat, reuşind un hat-trick la Timişoara. De altfel, fotbalistul format la Tg-Jiu s-a descurcat foarte bine ca atacant în primele runde, şi are până acum 8 goluri pentru formaţia arădeană în toate competiţiile.

“În primele 5 etape am dat 7 goluri, dar asta numai datorită grupului, nu am făcut nimic de unul singur. Am găsit aici o familie unită, de aceea am început şi aşa bine. Am avut 6-7 victorii, dar după meciul din Cupă, pierdut cu Oradea, ni s-a mai stins elanul. A mai venit şi o înfrângere acasă cu Alba-iulia, la care nu se aştepta nimeni. Cu toate acestea, suntem lideri la egalitate de puncte cu Reşiţa. Şi ei vor să promoveze. Mi se pare cea mai grea serie din toate cele cinci, fiind şi cea mai echilibrată”, a spus Săulescu.

Fotbalistul de 24 de ani s-a declarat foarte mulţumit de condiţiile de la Sebiş, şi spera ca actualul său club să ajungă la finele sezonului în liga secundă. “La Sebiş se vrea promovarea, primarul e de partea noastră, şi până acum e bine. Mai rar găseşti la Liga a 3-a din România, condiţii ca aici. Cazarea e bună, masa e masă, avem terenuri de antrenament, absolut tot. Mai avem două jocuri foarte grele în acest tur şi sper să scoatem rezultate bune”.

Fără îndoială, Săulescu este un jucător polivalent, dar acesta a spus că preferă să joace mai mult în bandă: “Mă simt cel mai bine în banda dreaptă. Îmi place să joc mijlocaş dreapta, chiar mijlocaş stânga. A fost nevoie de mine ca atacant şi eu spun că mi-am făcut treaba şi atunci. În prima etapă am dat 3 goluri pe terenul celor de la Ripensia”.

S-ar întoarce “acasă”

Aşa cum era firesc, Dragoş Săulescu urmăreşte şi meciurile pandurilor, fiind convins că echipa va depăşi perioada de criză. Gorjeanul a declarat că nu se pune problema retrogradării, pentru că la Tg-Jiu vor rămâne jucători ce pot face faţă în Liga I. “Eu zic că Pandurii nu o să retrogradeze pentru că fotbaliştii care rămân sunt buni. Sunt convins că pot să facă faţă la acest nivel, pentru că nu este unul destul de greu, e părerea mea”, a spus Săulescu.

Deşi a declarat că nu se gândeşte decât la meciurile pe care le mai are de disputat cu echipa arădeană, Săulescu a recunoscut că l-ar tenta o revenire la Tg-Jiu. Foarte probabil, în partea a doua a sezonului, gorjenii se vor baza pe fotbalişti din propria pepinieră, dar, aşa cum declara Marin Condescu, la club ar putea apărea mai mulţi fotbalişti gorjeni. Vizat ar fi şi coechipierul lui Săulescu, Alexandru Avramescu. “Şi în situaţia asta, oricine cred că vrea să joace pentru Pandurii. Bineînţeles că m-ar încânta o revenire la Tg-Jiu, pentru că vorbim de Liga I. Dacă îşi propun să aducă jucători care au mai evoluat la Tg-Jiu în trecut, eu spun că ar fi o variantă. Totul depinde de ei, ce îşi doresc”, a mai spus Dragoş.

Acesta nu se teme de trecerea la un nivel superior şi spune că strategia actualei conduceri este cea corectă: “Cu o pregătire bună, eu cred că am face faţă în Liga I, nu cred că sunt echipe de speriat. Eu am jucat şi la Liga a 2-a şi cred că e mai greu acolo, şi mă refer în special la condiţii şi terenuri de joc. Mai bine bani mai puţini decât să fie mai mulţi, dar să nu îi ia fotbaliştii”.

