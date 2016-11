Scandal în Bănie! Marcel Puşcaş se leagă de Andrei Ivan

Declaraţie surprinzătoare făcută de fostul internaţional român Marcel Puşcaş. Într-un moment în care naţionala o duce rău, vorbele iresponsabile nu par să ajute starea de spirit a fotbalului din România. Popescu a sugerat la Digi Sport că Andrei Ivan, jucător ce nu a făcut deplasarea alături de “tricolori” în Rusia, s-ar fi dat accidentat. “Daum poate să tragă o concluzie în privința unor caractere. Nu cred că a fost un asemenea caz la națională, mai ales în cazul unor jucători neconsacrați. Că a făcut boacăne Mutu prin Serbia, se mai întâmplă. Dacă joacă meciul de campionat, înseamnă că a mințit selecționerul naționalei de seniori. Dacă ai atitudine de genul acesta, cum Dumnezeu să progresezi? Aș fi mers într-un picior la națională! Nici dacă o ține pe nas nu l-aș mai chema. Cel mai tânăr component al echipei naționale nu are voie să aibă această atitudine”, a spus Pușcaș.

În replică, atacantul Universităţii Craiova a declarat că nu va fi pe teren la meciul cu Astra, şi poate lipsi chiar mai mult. “Îmi doream să joc la națională! Cum pot să mă dau lovit ? Acesta e visul meu! Îl respect prea mult pe domnul Pușcaș, nu vreau să declar nimic. 100% nu voi juca cu Astra și probabil nici cu Iași. Această accidentare poate a apărut și din dorința de a demonstra și a juca la națională”, a spus Ivan, care a ataşat, pentru televiziune, şi o poză cu glezna umflată. Spusele lui Puşcaş sunt cel puţin bizare, ţinând cont că Ivan a declarat în repetate rânduri că vrea o carieră cât mai lungă sub “tricolor”. De altfel, tânărul fotbalist şi-a criticat şi colegii de la naţionala mică pentru lipsa de implicare. “Jucătorii trebuie să fie mai determinaţi! Am văzut că mulţi care vin la echipa naţională U21, vin aşa, cum să zic, fără chef. Vin doar pentru a mai bifa o selecţie. Atât! Trebuie să fie mai determinaţi şi cu altă mentalitate”, spunea atunci Ivan.

Cătălin Pasăre