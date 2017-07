Screciu, mesaj pentru fani: “O să facem o figură foarte bună”

Unul dintre tinerii care a impresionat în tricoul Craiovei în sezonul trecut, Vladimir Screciu, este convins că formaţia din Bănie va ocupa o poziţie fruntaşă în clasament în noul campionat. Jucătorul Universităţii, care a evoluat atât pe postul de fundaş central, dar şi la închidere, a declarat că perioada de pregătire a fost una plăcută, iar adversarii din Austria, unii cu greutate. “M-am acomodat destul de repede, am fost de pe 27 mai în cantonament cu naționala și după aceea am venit direct în cantonamentul Științei din Austria. Antrenamentele sunt unele grele, solicitante, dar foarte frumoase. Și aici, dar și la lotul echipei naționale Under-21. Personal, m-am simțit foarte bine în partidele de pregătire, am avut adversari puternici. Atât eu, cât și colegii mei, suntem pregătiți, ne simțim foarte bine și sperăm să urcăm acolo sus pe una dintre primele poziții în clasament, unde ne este locul”. Craiova va evolua şi în cupele europene în acest sezon, iar în preliminarii poate întâlni nume mari, una dintre echipe fiind AC Milan. Screciu priveşte însă cu încredere la jocurile internaţionale. “Nu am emoții, chiar aștept cu nerăbdare să debutez și în competiția aceasta europeană. Cine nu și-ar dori să joace în preliminariile UEFA Europa League”, a spus fotbalistul de 17 ani. Screciu a avut şi un mesaj pentru suporteri. “Să nu fiţi dezamăgiți fiindcă am pierdut aceste meciuri de pregătire în Austria. Noi vom da tot ce avem mai bun când începe campionatul și o să facem o figură foarte bună. Sperăm să fiți alături de noi așa cum ați fost și până acum”, a declarat Vladimir pentru csuc.ro