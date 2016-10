Şi-a revenit Țucudean? Atacantul a marcat şi… a ratat

George Ţucudean a fost unul dintre remarcaţii partidei de sâmbătă cu FC Botoşani. Atacantul Pandurilor a marcat golul doi în confruntarea cu moldovenii, dar ratările sale puteau să-i coste pe gorjeni victoria. Peste toate acestea, Ţucudean a arătat din nou disponibilitate la efort şi sunt premise că a depăşit pasa proastă din ultimele confruntări. De altfel, preşedintele Narcis Răducan şi-a lăudat omul de gol, şi a spus că Ţucudean este un atacant veritabil. “Mi-a plăcut că a dat un gol decisiv. Faptul că a şi ratat, într-adevăr, sunt convins că îi va da de gândit, dar este un atacant, care bine pregătit fizic, poate depăşi borna de 10 goluri. Asta am zis-o la începutul campionatului şi se confirmă. Este un om important al nostru, este sufletul ofensivei, şi îl felicit pentru evoluţia sa şi pentru golul decisiv pe care l-a marcat”, a declarat preşedintele clubului.

Cuvinte de laudă pentru prestaţia lui Ţucudean a avut şi Lucian Sânmărtean, dar veteranul Pandurilor a recunoscut că l-a urecheat pe atacant: “A marcat un gol care a adus victoria, dar a avut şi câteva ocazii care mi-au ridicat pulsul. Am şi reuşit să-l cert la un moment dat pentru chestia asta. Îl felicit pentru că a reuşit să înscrie, îi dorim să facă asta la fiecare meci. Sper să înscrie şi mai mult, pentru că este un jucător de calitate, iar echipa îl va duce în postura în care va trebui să înscrie şi să ne ajute şi pe noi, cum noi îl ajutăm pe el”. Şi marcatorul primului gol, Ovidiu Herea, a spus că urma să ia măsuri cu Ţucudean dacă pandurii nu învingeau: “Important este că a reuşit să înscrie, putea să o facă de mai multe ori. Bine că s-a terminat aşa. Dacă nu reuşeam să câştigăm, cu siguranţă săream pe el şi-l certam”.

Ţucudean a avut o prestaţie similară la Mediaş. Atunci vârful gorjenilor a dat două goluri, a pasat decisiv, şi a irosit cu nonşalanţă alte oportunităţi uriaşe de a marca. Vârful de 25 de ani are 4 goluri în actuala ediţie de campionat.

Cătălin Pasăre