Şi Hagi l-ar vrea pe Sânmărtean

Curg declaraţiile de dragoste pentru playmaker-ul Pandurilor, Lucian Sânmărtean. Narcis Răducan l-a convins în vară pe fotbalist să vină la Tg-Jiu, dar din păcate povestea de dragoste n-a rezistat decât un tur de campionat. Pandurii a dus o bătălie cu foarte multe echipe de Liga I ca să-l convingă pe Sânmărtean să joace în alb-albastru, iar războiul ofertelor îşi va consuma un nou episod în iarnă. Până acum, Steaua, Craiova sau CFR şi-au manifestat clar interesul pentru mijlocaş, iar mai nou Gică Hagi l-ar vrea la Viitorul. Fostul număr 10 al naţionalei a recunoscut că nu este la prima tentativă de a-l lua pe Sânmărtean, în ciuda faptului că Lucian este un jucător costisitor faţă de salariile pe care le oferă la Viitorul. “Nu depinde de mine acest transfer. E greu să-l ofertezi pe Sânmărtean pentru că știu că e foarte scump. Nu știu ce oferte are. La noi e un grup tânăr, trebuie să faci anumite lucruri. Sunt încântat de fotbalul lui, încântat de cum joacă el fotbal, la noi ar face artă! Automat, dacă îl ofertezi pe Sânmărtean, trebuie să-ți propui să ajungi și tu cel mai bun”, a spus Hagi.

Antrenorul de la Viitorul are o febleţe pentru jucătorii care ştiu cu mingea, indiferent de vârstă. De altfel, Hagi i-a avut în trecut la echipă pe Florin Cernat sau Nicoalae Dică. “Sânmărtean și cu Florin Cernat sunt cei mai buni decari din Liga 1, fotbaliști care fac diferența, imprevizibili. Chiar dacă greșesc 7 pase, vine o execuție, o gândire. Sânmărtean are și constanță bună, aleargă mult. La ei nu contează vârsta, ci motivația”, a mai declarat “Regele”.

Hagi l-a comparat pe Sânmărtean cu francezul Michel Platini, şi a spus că puţini jucători din actualul fotbal mai pot fi consideraţi decari veritabili. “Când l-am luat pentru prima dată la lotul național, la 18-19 ani, i-am spus, și el știe asta, că seamănă cu Platini. El nici nu calcă pe teren, nici nu atinge iarba, așa de ușor aleargă. Are și mingea, și o viziune. Decarul nu poate să poarte decât numărul 10. El îi face pe ceilalţi să înteleagă faptul că acesta e numărul lui. Acela va fi adevăratul decar. Când va veni la naţională va zice: <Ăsta e al meu, nu mi-l dă antrenorul. Sunt născut, simt, sunt cel mai bun şi îmi asum>”.

Cătălin Pasăre