Şi meciurile de la Onoare se joacă sâmbătă

Etapa cu numărul 19 de la Liga a 5-a se va disputa cu o zi mai devreme din cauza alegerilor parlamentare. Aşadar, potrivit AJF Gorj, toate partidele programate la sfârşitul acestei săptămâni vor avea loc pe 10 decembrie, indiferent că vorbim de eşalonul 4 sau de Onoare. În altă ordine de idei, două echipe îşi împart supremaţia până în acest moment în Liga a 5-a, Viitorul Plopşoru şi Triumful Borăscu. Ambele formaţii au aceeaşi linie de clasament, fiind separate de golaveraj.

Liga a 5-a, etapa 18

Unirea Dragotești – Știința Godinești 6 – 0

AS Aninoasa – Progresul Bumbești-Pițic 7 – 1

Avântul Baia-de-Fier – Viitorul Cătunele 6 – 3

AS Scoarța – Gilortul Bengești 1 – 2

Bradul Polovragi – Dumbrava Câlnic 7 – 0

Triumful Borăscu – Flacăra Roșia de Amaradia 2 – 0

Viitorul Brănești – Ştiinţa Peştişani 3 – 0

Oltețul Alimpești – Foresta Văgiulești 5 – 0

Clasament – Liga a 5-a

1 Viitorul Plopșoru 16 13 1 2 63-20 40p +16

2 Triumful Borăscu 16 13 1 2 61-18 40p +16

3 Viitorul Brănești 16 11 1 4 67-37 34p +4

4 Ştiinţa Drăguţeşti 16 10 2 4 50-35 32p +8

5 Av. Baia-de-Fier 17 10 1 6 57-41 31p +1

6 AS Scoarța 16 9 4 3 32-17 31p +7

7 Flacăra R. de Am. 16 8 3 5 58-33 27p +6

8 Gilortul Bengești 16 9 0 7 33-28 27p +6

9 Viitorul Cătunele 16 8 2 6 55-43 26p +5

10 AS Aninoasa 16 7 1 8 44-46 19p -8

11 Unirea Dragotești 16 5 3 8 32-39 18p -3

12Progres Bumb.-Pițic 16 5 2 9 33-53 17p -7

13 Știința Godinești 16 5 1 10 54-57 16p -2

14Bradul Polovragi 16 5 0 11 34-53 15p -15

15 Dumbrava Câlnic 16 5 0 11 39-70 15p -6

16Oltețul Alimpești 17 5 0 12 30-66 15p -15

17 Ştiinţa Peştişani 16 2 2 12 16-48 8p -13

18 Foresta Văgiulești 16 2 2 12 28-82 8p -13

Cătălin Pasăre