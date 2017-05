Şi Piţurcă ar vrea la Craiova!

Universitatea Craiova rămâne una dintre cele mai vânate formaţii de către antrenori autohtoni cu nume. Faptul că Bănia se va mândri cu un stadion la standarde europene şi atmosfera creată de suporterii olteni îi atrage pe tehnicieni. Gheorghe Mulţescu, “principalul” din acest sezon, are şanse mici să rămână şi anul viitor pe banca “Ştiinţei”, iar numele de înlocuitori nu au întârziat să apară. Se zvoneşte fie că oficialii Craiovei ar mege pe o variantă “internă”, principalul favorit fiind fostul căpitan, Corneliu Papură, dar în ecuaţie a apărut şi Costel Gâlcă, care le-a mai pregătit pe Steaua sau Espanyol. În cărţi pentru a prelua Universitatea se află şi Edi Iordănescu, antrenor cu care s-a negociat şi în vară. De asemenea, un alt tehnician care nu ar refuza Craiova este Marius Şumudică, în acest moment la Astra Giurgiu. Şumudică a cucerit titlul naţional anul trecut, însă a declarat că se simte apreciat în Cetatea Banilor, despărţirea de trupa lui Ioan Niculae fiind inevitabilă. Ultimul care şi-a anunţat disponibilitatea de a pregăti Universitatea este Victor Piţurcă. Omul care a antrenat şi naţionala României a spus că o ofertă din Golf are întâietate, dar în ţară nu ar pregăti decât o singură formaţie. “Craiova mă tentează. Am mai spus, e singura echipă unde aş fi tentat să antrenez în România. Obiectivul meu acum e, însă, să antrenez în Golf”, a declarat Pițurcă la Digi Sport.

Ultimul meci, la Piteşti

Craiova va disputa ultimul joc “de acasă” tot pe Stadionul din Trivale. Deşi, iniţial, partida contra Viitorului a fost programată pe Municipalul din Severin, LPF a hotărât ca meciul cu formaţia lui Hagi să se joace pe Stadionul “Nicolae Dobrin”. Universitatea îşi propune să termine cât mai sus actualul sezon şi este una dintre formaţiile care poate decide soarta titlului. Elevii lui Mulţescu întâlnesc în ultimele două runde din play-off principalele favorite la campionat, FC Viitorul şi FCSB. “Din motive independente de noi, care ţin de logistica producătorului media, Liga Profesionistă de Fotbal a decis schimbarea oraşului pentru meciul Ştiinței cu Viitorul, astfel că penultima partidă din acest play-off se va juca duminică, 7 mai, ora 21.15, la Piteşti, pe stadionul Municipal Nicolae Dobrin”, se arată pe contul de facebook al Universităţii.

Etapa 8, play-off

F.C. Viitorul 3:2 Astra Giurgiu

CFR 1907 Cluj 0:3 CS U Craiova

Dinamo Bucureşti 2:1 FCSB

Clasament

# Echipa M G P

1 FCSB 8 11-7 38

2 F.C. Viitorul 8 10-8 38

3 Dinamo Bucureşti 8 11-7 36

4 CFR 1907 Cluj 8 8-10 33

5 CS U Craiova 8 8-10 31

6 Astra Giurgiu 8 9-15 26

Cătălin Pasăre