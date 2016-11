Şi viitorii adversari au probleme! Insolvenţă şi la Astra?

Situaţia neagră în care se găseşte fotbalul românesc ar mai putea face o victimă. În ciuda calificării în Europa League şi în contextul în care Denis Alibec va semna cu Steaua, pe Astra nu o ocolesc problemele financiare. Campioana en-titre va întâlni în această rundă Pandurii, iar giurgiuvenii au clar prima şansă la victorie având în vedere ce se întâmplă la Tg-Jiu. Cu toate acestea, şi aici se vorbeşte de insolvenţă. Ştiind deja că acest lucru le-ar reduce drastic veniturile, fotbaliştii lui Şumudică se gândesc să plece de la echipă. De altfel, nici antrenorul astralilor nu are postul asigurat, mai ales că Marius Şumudică a intrat în contre cu preşedintele Dani Coman şi chiar cu finanţatorul Ioan Niculae. Astra a vândut deja Stelei cei mai buni fotbalişti, iar actualii jucători nici nu vor să audă de insolvenţă. “Personal, dacă echipa intră în insolvenţă, a doua zi am plecat acasă. Nu pot accepta! Un club care a luat campionatul, a vândut 3-4 jucători, s-a calificat în Europa League şi a avut atâtea încasări, să intre în insolvenţă… Mi se pare prea mult. Dacă se întâmplă asta, a doua zi vin cu actele şi am plecat acasă”, a declarat Florin Lovin, mijlocaşul Astrei. O victorie a trupei lui Şumudică este cotată cu 1.95 la cele mai multe case de pariuri, în timp ce un succes al pandurilor are cotă 4.5. Meciul este programat, duminică, de la ora 18.00.

Cătălin Pasăre