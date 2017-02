Situaţie încurcată la Pandurii! Stoican explică transferurile

Antrenorul Pandurilor, Flavius Stoican, nu a scăpat de griji în ceea ce priveşte componenţa finală a lotului. “Zilnic, îmi vin pe adresa de mail şi pe numărul de telefon multe propuneri, dar sunt atent să aduc jucători care pun suflet”, spune tehnicianul de la Tg-Jiu. Perioada de transferuri se încheie pe 20 februarie, iar până atunci Stoican nu exclude noi mutări. Pandurii a disputat miercuri un amical cu Cetate Deva, mai mulţi jucători fiind testaţi pe sinteticul din Rovinari. În prima repriză au intrat jucătorii care nu au apucat să joace cu Iaşi, iar în repriza secundă s-a mizat pe unele “noutăţi”. Printre acestea s-a numărat şi fotbalistul de la Craiova, Radu Bîrzan. Gazdele s-au impus cu scorul de 1-0, prin golul lui Dodoi. “Am avut un meci amical cu cei de la Cetate Deva. Am avut posibilitatea să îi urmăresc pe toţi cei care au vrut să-mi arate calităţile lor. Acest Bîrzan este un jucător tânăr, care rămâne de urmărit, dar, la momentul acesta, pe posturile pe care el ar fi vrut să vină, eu am încredere în băieţii care deja sunt sub contract cu noi. Nu-mi place să aduc un jucător doar de dragul de a-l aduce. El e un jucător de urmărit, cu o calitate tehnică foarte bună. Scoate cu uşurinţă om din joc, dar, sigur, îi trebuie multe meciuri ca să facă faţă”, a spus Stoican. Pe o ninsoare abundentă, antrenorul din Gorj a folosit două formule. În partea întâi au intrat: Daniel Popescu – Samson, Negrescu, Ene, Brînzan, Cioinac, Păcurar, Roberto Dumitru, Dănăricu, Pîrvulescu, Dodoi. În repriza secundă s-a mizat pe: Laurenţiu Popescu – Avram, David, Tudor, Brînzan, Lică, Bîrlan, Bîrzan, Ivănică, D. Mazăre, Fotescu.

Ket, urmărit din Antalya

Noua adiţie a Pandurilor, Jeffrey Ket, a fost adus, cel mai probabil, pentru a spori numărul mijlocaşilor centrali. Fotbalistul polivalent s-a aflat sub monitorizarea lui Flavius Stoican şi când pandurii erau în Antalya. Acesta are şanse bune să debuteze la Ovidiu, în meciul cu Viitorul. “Aşteptăm să îi vină cartea verde, sper ca într-un timp foarte scurt să-l avem apt şi din punct de vedere al vizitei medicale, pentru că suntem atenţi la orice transfer să nu fi avut probleme în trecut. Din discuţiile pe care le-am avut cu el, nu a avut probleme medicale. Este un jucător pe care eu l-am urmărit pe parcursul a două săptămâni, de când eram în Antalya. Cred eu că ne va ajuta. Joacă mijlocaş defensiv şi, în multe momente, a jucat şi fundaş lateral dreapta. Este un jucător polivalent, cred că ne va ajuta pentru că CV-ul lui spune lucrul acesta. E important şi cum se va acomoda. Nu are şanse mai mari decât ceilalţi, se va bate pentru un loc de titular. Dacă va merita, cu siguranţă va fi pe teren”, a spus Stoican. În ceea ce priveşte şansele fraţilor Da Silva de a juca la Pandurii, antrenorul a recunoscut că sunt minime…cel puţin pentru moment. “Este o situaţie incertă în ceea ce îi priveşte pe Elton şi pe Erico, pentru că încă nu ştim exact data când îi putem avea la dispoziţie. De la Emigrări am înţeles că va dura cel puţin o lună de zile. Va fi foarte dificil să-i mulţumesc până când vor fi apţi din punct de vedere al legalităţii actelor. Ei sunt jucători care îşi doresc să joace aici, să vedem dacă vom putea să îi legitimăm”, a spus Stoican.

Vasilică, preparator fizic

O mutare interesantă făcută de Pandurii este înregimentarea antrenorului de la Internaţional Băleşti, Dan Vasilică. Acesta se va ocupa de latura fizică a elevilor lui Stoican, fiind recunoscut faptul că Vasilică se axează pe o pregătire “spartană”, chiar dacă activează la Liga a 4-a.

“Am avut o discuţie cu Daniel Vasilică, un băiat de la care cu toţii vom avea de învăţat. Am auzit vorbe frumoase despre dumnealui. Cred eu, că este un om care vrea să demonstreze că poate, să-i facă pe jucători să înţeleagă că dacă nu munceşti, dacă nu alergi, nu poţi să ajungi la un nivel mare, indiferent de calităţile tehnice pe care le ai. Este un băiat care sunt convins că ne va ajuta”, a spus Stoican.

Cătălin Pasăre