SSC Napoli vrea jucători de la Pandurii!

Cei mai mulţi fotbalişti ai Pandurilor par că au înţeles, pentru moment, situaţia de la echipă. Deşi vestea insolvenţei nu le-a picat prea bine, Narcis Răducan a recunoscut că doar trei jucători au cerut lămuriri suplimentare despre situaţia clubului: “Sunt doi-trei jucători cu care trebuie să vorbesc, personal, să vedem ce au de gând să facă. Mai ales cu jucătorii străini e mai complicat. Eu am vorbit cu jucătorii şi cred că i-am convins că este singura soluţie ca acest club să funcţioneze mai departe. E posibil să fie şi reacţii adverse, dar eu zic că în proporţie de 90% rămânem în această formulă cu o condiţie, care a fost acceptată şi de echipă, ca pe această perioadă de reorganizare să fim punctuali”.

Răducan nu exclude ca în iarnă să fie şi plecări de la echipa gorjeană, dar în schimbul unor sume de bani. Asta înseamnă că jucători importanţi vor fi scoşi la vânzare pentru a mai amortiza din cheltuieli. Până atunci, oficialul clubului a dezvăluit că reprezentanţi ai italienilor de la SSC Napoli vor veni să-i urmărească pe gorjeni. “Anul trecut am vândut jucători de 1,2 milioane euro. În fiecare an ne dorim să atragem venituri din vânzarea de jucători, cu atât mai mult în această perioadă. După cum ştiţi, jucătorii noştri sunt monitorizaţi la fiecare partidă, chiar miercuri am primit solicitări din partea unor scouteri importanţi din Europa, unul chiar de la Napoli, care vor să ne vină să ne vadă în următoarele jocuri”, a spus Răducan.

Cătălin Pasăre