“Ştiinţa”, obosită şi neputincioasă cu Voluntari!

Universitatea Craiova s-a încurcat, din nou, de FC Voluntari, şi nu a reuşit să obţină decât un egal în ultimul meci de la Severin. Vizibil obosiţi din cauza programărilor din ultima vreme, “juveţii” lui Mangia au plătit tribut erorilor din defensivă şi lipsei de inspiraţie în faţa porţii. Mihai Roman s-a dovedit, din nou, o carte necâştigătoare, atacantul din Bănie fiind integralist, dar fără folos pe tabela de marcaj. Cu toate acestea, atitudinea unora dintre suporterii care vin la Severin lasă de dorit, mai ales dacă ţinem cont că Universitatea are o singură înfrângere în acest sezon, unul în care a jucat numai departe de casă. Oaspeții au deschis scorul în minutul 55, când, după o lovitură liberă, Spahija i-a pus pe tavă balonul lui Tudorie, iar cel din urmă l-a executat Calancea. Doljenii au restabilit egalitatea prin căpitanul Alex Băluță, care a reluat în poartă o centrare excelentă trimisă de Martic (`69). Până la finalul jocului, ambele echipe au avut ocazia victoriei, dar scorul a rămas neschimbat.

Gust amar după ultimul meci la Severin

Marcatorul golului din tabăra craiovenilor, Alexandru Băluţă, a declarat că abia aşteaptă ca echipa să revină în Bănie. Jucătorul ofensiv le-a reproşat suporterilor atitudinea avută la ultimul joc, şi a declarat că arbitrul partidei nu a văzut un penalty clar. “Am prins o seară mai proastă și sunt foarte dezamăgit că am scos doar un punct. Ei au închis foarte bine spațiile, nu ne-au dat soluții și noi nu am reușit să ne impunem. Trebuia să câștigăm acest meci! Dacă ei ar fi dat două goluri, noi ar fi trebuit să înscriem trei. Trebuia să fim mult mai concentrați, pentru că Mister ne-a atenționat de la începutul meciului că dacă nu vom avea o atitudine bună asta vom păți. Am primit gol, apoi ar fi trebuit să primim acel penalti, la hențul în careu al lui Popescu. Dacă nici când îți dă mingea în mână nu mai e henț… Chiar nu-mi explic aceste decizii, dar cred că și arbitrii ar trebui să fie mai atenți, și cei care analizează aceste lucruri și să se ia măsuri. Sunt foarte bucuros că nu o să mai jucăm aici. Au fost și momente frumoase, dar seara asta, pentru mine, nu a fost atât de bună, pentru că am auzit numai înjurături din partea suporterilor. Pe noi ne doare acest lucru, pentru că avem nevoie de ei. Aștept să revenim acasă și acolo nu o să mai facem niciun pas greșit“, a spus Băluță. Pe de altă parte, tehnicianul Universităţii Craiova, Devis Mangia, i-a luat, din nou, în vizor pe oficialii fotbalului românesc. “Nu am făcut un meci deosebit și ar fi trebuit să învingem în acest joc. Va trebui să ne folosească drept învățătură de minte. Merităm și noi respect din partea celor care decid programul competițional, trebuie să fie mai atenți, pentru că am avut trei meciuri în șase zile și este foarte dificil să le joci”, a declarat italianul.

Universitatea Craiova – FC Voluntari: 1-1 (0-0)

Au marcat: Băluţă (`69) / Tudorie (`55)

Craiova: Calancea – Datkovic, Spahija (`58 Burlacu), Ferreira – Martic, Screciu, Mateiu, Briceag (`68, Bancu) – Gustavo (`80, Bărbuț), Roman, Băluță. Antrenor: Devis Mangia.

Voluntari: Balauru – Filipov, Balaur, Popescu, Acsinte – Răuță, Novac – Deac, Marinescu (86, C. Lazăr), Pîrcălabu – Tudorie. Antrenor: Claudiu Niculescu.

Cartonașe galbene: Screciu (`43) / Filipov (`2).

Au arbitrat: Horațiu Fesnic – Alexandru Cerei, Iulian Radu.